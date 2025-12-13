Команда Львовского
Украинский ИТ-сектор стабилизировался, но второй год подряд фиксирует падение оборота — исследование
Команда Львовского
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Финансовая динамика: Стабилизация без роста
Несмотря на все вызовы, ИТ-сектор остается крупнейшим экспортером услуг и ключевым источником валютной выручки для украинской экономики:
- Доля ВВП: Снизилась с 4,43% (2023) до 3,92% (2024), поскольку другие секторы (ОПК, строительство, энергетика) росли быстрее.
- Экспорт: В общем экспорте товаров и услуг доля ИТ составляет 12,3%, уступая только агропродукции.
- Оборот 2024 года: составил $7,48 млрд, а экспорт — $6,45 млрд. Это означает уменьшение оборота отрасли на 5,3% и второй год подряд без роста в долларовом эквиваленте.
Прогноз на 2025 год дает осторожную надежду на стабилизацию: ожидается, что индустрия может выйти на $7,56 млрд (оптимистический сценарий) или остаться на уровне $7,47 млрд (пессимистический сценарий).
Рынок труда и мобильность: возврат и риски
ИТ-индустрия продолжает генерировать значительное количество рабочих мест: один ИТ-специалист создает и сохраняет 2,7 рабочих места в сопредельных индустриях. В целом сектор обеспечивает около 644−645 тысяч рабочих мест прямой и косвенной занятости.
- Количество специалистов: Общее количество специалистов осталось на уровне 303 000 человек.
- Релокация: Число живущих и работающих в Украине айтовцев возросло на 2,9% и составляет 245 000. Количество специалистов за рубежом уменьшилось на 10% (до 58 000).
- Миграционный риск: Несмотря на возврат, каждый пятый специалист рассматривает выезд за границу.
- Квалификация: Более 88% технических талантов имеют квалификацию Middle, Senior или Lead.
Трансформация бизнес-моделей и инвестиции
Украинские ИТ-компании (2062 верифицированных) активно ищут пути развития и адаптируются к военным реалиям:
- Структура рынка: 46% - аутсорсинговые, 31% - продуктовые, остальные — смешанные модели.
- Инвестиции: 13% компаний планируют впервые привлекать инвестиции, еще 13% имеют такой опыт и планируют его продолжать.
- M&A-стратегии: Компании активно рассматривают покупку или поглощение другой компании (29%), а также продажи компании стратегическому инвестору (21%).
- Мобильность компаний: В 2025 году 27% ИТ-компаний открыли новые представительства, причем 23% из них — за рубежом (чаще всего в Испании, Германии, ОАЭ). В то же время, 8% СЕО планируют закрыть офис в Украине.
Специалисты: доходы, расходы и поддержка армии
- Доходы: Медиана дохода техспециалиста в Украине выросла на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составляет $2700.
- Расходы Большинство опрошенных (82,9%) отметили, что их расходы выросли.
- Экономия: Средний процент сбережений постепенно сокращается и составляет 20% дохода (в 2024 году было 23%).
- Благотворительность: 90% айтовцев продолжают донатить. Средний чек на благотворительность одного специалиста вырос до $243 в месяц.
- Поддержка обороны: 75% компаний имеют мобилизованных специалистов, 35% — ветеранов. Большинство компаний сохраняют за мобилизованными рабочее место и предоставляют фиксированную сумму или компенсацию вознаграждения.
Комментарии