13 декабря 2025, 13:07 Читати українською

Украинский ИТ-сектор стабилизировался, но второй год подряд фиксирует падение оборота — исследование

Команда Львовского И Т Кластера презентовала ключевые выводы проекта IT Research Ukraine 2025: От адаптации к перестройке — единственное детальное комплексное исследование техиндустрии Украины в условиях полномасштабной войны. Отчет фиксирует основные тенденции рынка, настроения компаний и специалистов, а также формирует прогнозы на будущий год.

Команда Львовского И Т Кластера презентовала ключевые выводы проекта IT Research Ukraine 2025: От адаптации к перестройке — единственное детальное комплексное исследование техиндустрии Украины в условиях полномасштабной войны.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовая динамика: Стабилизация без роста

Несмотря на все вызовы, ИТ-сектор остается крупнейшим экспортером услуг и ключевым источником валютной выручки для украинской экономики:

  • Доля ВВП: Снизилась с 4,43% (2023) до 3,92% (2024), поскольку другие секторы (ОПК, строительство, энергетика) росли быстрее.
  • Экспорт: В общем экспорте товаров и услуг доля ИТ составляет 12,3%, уступая только агропродукции.
  • Оборот 2024 года: составил $7,48 млрд, а экспорт — $6,45 млрд. Это означает уменьшение оборота отрасли на 5,3% и второй год подряд без роста в долларовом эквиваленте.

Прогноз на 2025 год дает осторожную надежду на стабилизацию: ожидается, что индустрия может выйти на $7,56 млрд (оптимистический сценарий) или остаться на уровне $7,47 млрд (пессимистический сценарий).

Рынок труда и мобильность: возврат и риски

ИТ-индустрия продолжает генерировать значительное количество рабочих мест: один ИТ-специалист создает и сохраняет 2,7 рабочих места в сопредельных индустриях. В целом сектор обеспечивает около 644−645 тысяч рабочих мест прямой и косвенной занятости.

  • Количество специалистов: Общее количество специалистов осталось на уровне 303 000 человек.
  • Релокация: Число живущих и работающих в Украине айтовцев возросло на 2,9% и составляет 245 000. Количество специалистов за рубежом уменьшилось на 10% (до 58 000).
  • Миграционный риск: Несмотря на возврат, каждый пятый специалист рассматривает выезд за границу.
  • Квалификация: Более 88% технических талантов имеют квалификацию Middle, Senior или Lead.

Трансформация бизнес-моделей и инвестиции

Украинские ИТ-компании (2062 верифицированных) активно ищут пути развития и адаптируются к военным реалиям:

  • Структура рынка: 46% - аутсорсинговые, 31% - продуктовые, остальные — смешанные модели.
  • Инвестиции: 13% компаний планируют впервые привлекать инвестиции, еще 13% имеют такой опыт и планируют его продолжать.
  • M&A-стратегии: Компании активно рассматривают покупку или поглощение другой компании (29%), а также продажи компании стратегическому инвестору (21%).
  • Мобильность компаний: В 2025 году 27% ИТ-компаний открыли новые представительства, причем 23% из них — за рубежом (чаще всего в Испании, Германии, ОАЭ). В то же время, 8% СЕО планируют закрыть офис в Украине.

Специалисты: доходы, расходы и поддержка армии

  • Доходы: Медиана дохода техспециалиста в Украине выросла на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составляет $2700.
  • Расходы Большинство опрошенных (82,9%) отметили, что их расходы выросли.
  • Экономия: Средний процент сбережений постепенно сокращается и составляет 20% дохода (в 2024 году было 23%).
  • Благотворительность: 90% айтовцев продолжают донатить. Средний чек на благотворительность одного специалиста вырос до $243 в месяц.
  • Поддержка обороны: 75% компаний имеют мобилизованных специалистов, 35% — ветеранов. Большинство компаний сохраняют за мобилизованными рабочее место и предоставляют фиксированную сумму или компенсацию вознаграждения.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
