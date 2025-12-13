Национальный банк в течение недели, с 8 по 12 декабря, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $895,30 млн. На прошлой неделе продажи валюты составили $1093,60 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Нацбанк продал на межбанке за неделю $895 миллионов
Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $198,30 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $41,65 млн;
- продал $33 434,02 млн;
- чистая продажа валюты — $33 392,37 млн.
Источник: Минфин
