ЕС вводит временный сбор на мелкие посылки из Китая

Уже с июля 2026 г. страны ЕС будут взимать сбор в размере 3 евро за каждую посылку из Китая. Об этом решении договорились министры финансов ЕС, сообщает Bloomberg.

Новый сбор будет действовать до 2028 года, когда заработает новая таможенная система с постоянными пошлинами. Инициатором ускоренного налогообложения стала Франция, которая настаивала на срочных мерах по защите европейских производителей.

В прошлом месяце министры договорились отменить правило, позволяющее товарам стоимостью до 150 евро ввозиться в ЕС без пошлины.

Объем недорогих китайских посылок, ввозимых в ЕС, подскочил в 2025 году до 4,2 млрд с 1,9 млд отправлений в 2024 году.