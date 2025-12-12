Уже с июля 2026 г. страны ЕС будут взимать сбор в размере 3 евро за каждую посылку из Китая. Об этом решении договорились министры финансов ЕС, сообщает Bloomberg.
ЕС вводит временный сбор на мелкие посылки из Китая
Новый сбор будет действовать до 2028 года, когда заработает новая таможенная система с постоянными пошлинами. Инициатором ускоренного налогообложения стала Франция, которая настаивала на срочных мерах по защите европейских производителей.
В прошлом месяце министры договорились отменить правило, позволяющее товарам стоимостью до 150 евро ввозиться в ЕС без пошлины.
Объем недорогих китайских посылок, ввозимых в ЕС, подскочил в 2025 году до 4,2 млрд с 1,9 млд отправлений в 2024 году.
Источник: Минфин
