українська
12 декабря 2025, 19:55

Налоговики Украины и Польши договорились углубить обмен данными

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины углубляет интеграцию с европейскими коллегами. 12 декабря 2025 года в Люблине и.о. главы ГНС Леся Карнаух и глава Национальной налоговой администрации Польши Марчин Лобода подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ определяет дорожную карту взаимодействия между ведомствами в условиях евроинтеграции и вызовов в сфере безопасности.

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины углубляет интеграцию с европейскими коллегами. 12 декабря 2025 года в Люблине и.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые направления сотрудничества

Новый документ охватывает шесть стратегических векторов, направленных на модернизацию украинской налоговой системы:

  • Евроинтеграция: Адаптация украинского налогового законодательства и процедур к стандартам ЕС. Опыт Польши здесь является критически важным, поскольку страна уже прошла этот путь.
  • Борьба с теневой экономикой: Совместная разработка аналитических инструментов для выявления схем уклонения от уплаты налогов и незаконного оборота товаров.
  • Цифровизация: Обмен опытом в создании удобных электронных сервисов. Цель — сделать налоговую систему максимально автоматизированной и понятной для граждан и бизнеса.
  • Обмен информацией: углубление автоматического обмена налоговыми данными для контроля трансграничных операций и выявления рисковых транзакций.
  • Кадровый потенциал: Совместные учебные программы для налоговиков, в частности на базе Национальной школы государственного управления Польши.
  • Институциональная способность: Совершенствование управленческих процессов внутри ГНС.

Польский «цифровой щит» и бизнес-активность

Во время встречи Леся Карнаух раскрыла важную деталь сотрудничества во время войны. Оказывается, Польша предоставила свои мобильные центры обработки данных для размещения государственных информационных ресурсов ГНС. Это позволило украинской налоговой сохранить критические данные и обеспечить бесперебойную работу системы во время российских кибератак и обстрелов энергоинфраструктуры.

Также была озвучена статистика польского бизнеса в Украине:

  • В Украине работает более 1,4 тысячи компаний с существенным польским капиталом.
  • За 11 месяцев 2025 года они уплатили в украинский бюджет более 6 млрд грн налогов.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
