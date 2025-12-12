Налоговая провалила работу: государство теряет миллиарды гривен

Счетная палата Украины обнародовала критический отчет по результатам аудита Государственной налоговой службы (ГНС) за период с 2023 года по первое полугодие 2025 года. Главный вывод неутешителен: система администрирования налогового долга не работает должным образом, а государство теряет миллиарды гривен, критически необходимых во время войны. Об этом сообщает пресс-служба Палаты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Долги растут быстрее, чем их взыскивают

Динамика накопления долгов является угрожающей. Пока ГНС пытается взыскать старые долги, новые накапливаются в геометрической прогрессии.

Общий налоговый долг: вырос на 19% и достиг 172 млрд грн.

Количество должников: Увеличилось на 61% (до 5,17 млн плательщиков).

Эффективность взыскания: В бюджет возвращено лишь 27,2 млрд грн.

Списание: Почти такую же сумму (22,6 млрд грн) просто списали как безнадежный долг.

Тревожная тенденция: в 2024 году объем новой задолженности превысил объем взысканного долга в 5 раз.

«Ручной режим» вместо цифровизации

Одной из главных причин неэффективности является отсутствие автоматизации. Несмотря на заявления о «государстве в смартфоне», налоговая служба работает с долгами «дедовскими» методами.

70% действий — вручную: Ведение дел, опись имущества, взыскание средств и рассрочка выполняются сотрудниками в ручном режиме.

Отсутствие ИТ-системы: Подсистема «Работа с долгом», которая должна была заработать до 2026 года, по состоянию на конец аудита даже не начала разрабатываться (заявка была согласована только в марте 2025 года).

Провал коммуникации с Таможней: ГНС и Гостаможслужба не обменивались данными надлежащим образом. В результате до мая 2025 года налоговые требования по таможенным долгам вообще не формировались.

Имитация мер взыскания

Аудит выявил, что налоговики часто не используют все инструменты принуждения или делают это с опозданием.

Лишь 1/6 часть поступлений от должников была взыскана принудительно. Остальное плательщики уплатили сами. Это свидетельствует о том, что карательная система ГНС малоэффективна.

Наличные средства и дебиторская задолженность должников практически не используются для погашения долга. Ценные бумаги в качестве залога не использовались вообще.

Уровень обеспечения долга залогом упал с 21% до 13%. Частично это вина войны, но аудиторы указывают и на бездействие налоговиков при описи имущества.

Сомнительные списания долгов

Процедура признания долга безнадежным вызывает много вопросов у аудиторов.

Списание без проверки: Долги списывали, не пытаясь их взыскать. В 240 случаях имущество должников даже не описывали в залог перед списанием.

Игнорирование судов: В отношении части должников ГНС даже не подавала исков в суд.

Нарушение процедуры: В 92% дел нет подтверждения, что должнику вообще сообщили о списании долга.

Рекомендации и последствия

В бюджете на 2026 год заложено ожидание получить дополнительно 26 млрд грн именно благодаря улучшению работы с долгами. Чтобы это стало реальностью, Счетная палата рекомендует:

Срочно разработать и внедрить ИТ-решение для автоматизации взыскания (отказаться от ручного режима).

Наладить автоматический обмен данными с Казначейством (для быстрого списания средств со счетов) и Таможней.

Обновить нормативную базу по рассрочке долгов (действующая является устаревшей).

Руководство ГНС согласилось с выводами и пообещало исправить ситуацию.