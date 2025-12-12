Счетная палата Украины обнародовала критический отчет по результатам аудита Государственной налоговой службы (ГНС) за период с 2023 года по первое полугодие 2025 года. Главный вывод неутешителен: система администрирования налогового долга не работает должным образом, а государство теряет миллиарды гривен, критически необходимых во время войны. Об этом сообщает пресс-служба Палаты.
Налоговая провалила работу: государство теряет миллиарды гривен
Долги растут быстрее, чем их взыскивают
Динамика накопления долгов является угрожающей. Пока ГНС пытается взыскать старые долги, новые накапливаются в геометрической прогрессии.
- Общий налоговый долг: вырос на 19% и достиг 172 млрд грн.
- Количество должников: Увеличилось на 61% (до 5,17 млн плательщиков).
- Эффективность взыскания: В бюджет возвращено лишь 27,2 млрд грн.
- Списание: Почти такую же сумму (22,6 млрд грн) просто списали как безнадежный долг.
- Тревожная тенденция: в 2024 году объем новой задолженности превысил объем взысканного долга в 5 раз.
«Ручной режим» вместо цифровизации
Одной из главных причин неэффективности является отсутствие автоматизации. Несмотря на заявления о «государстве в смартфоне», налоговая служба работает с долгами «дедовскими» методами.
- 70% действий — вручную: Ведение дел, опись имущества, взыскание средств и рассрочка выполняются сотрудниками в ручном режиме.
- Отсутствие ИТ-системы: Подсистема «Работа с долгом», которая должна была заработать до 2026 года, по состоянию на конец аудита даже не начала разрабатываться (заявка была согласована только в марте 2025 года).
- Провал коммуникации с Таможней: ГНС и Гостаможслужба не обменивались данными надлежащим образом. В результате до мая 2025 года налоговые требования по таможенным долгам вообще не формировались.
Имитация мер взыскания
Аудит выявил, что налоговики часто не используют все инструменты принуждения или делают это с опозданием.
Лишь 1/6 часть поступлений от должников была взыскана принудительно. Остальное плательщики уплатили сами. Это свидетельствует о том, что карательная система ГНС малоэффективна.
Наличные средства и дебиторская задолженность должников практически не используются для погашения долга. Ценные бумаги в качестве залога не использовались вообще.
Уровень обеспечения долга залогом упал с 21% до 13%. Частично это вина войны, но аудиторы указывают и на бездействие налоговиков при описи имущества.
Сомнительные списания долгов
Процедура признания долга безнадежным вызывает много вопросов у аудиторов.
- Списание без проверки: Долги списывали, не пытаясь их взыскать. В 240 случаях имущество должников даже не описывали в залог перед списанием.
- Игнорирование судов: В отношении части должников ГНС даже не подавала исков в суд.
- Нарушение процедуры: В 92% дел нет подтверждения, что должнику вообще сообщили о списании долга.
Рекомендации и последствия
В бюджете на 2026 год заложено ожидание получить дополнительно 26 млрд грн именно благодаря улучшению работы с долгами. Чтобы это стало реальностью, Счетная палата рекомендует:
- Срочно разработать и внедрить ИТ-решение для автоматизации взыскания (отказаться от ручного режима).
- Наладить автоматический обмен данными с Казначейством (для быстрого списания средств со счетов) и Таможней.
- Обновить нормативную базу по рассрочке долгов (действующая является устаревшей).
Руководство ГНС согласилось с выводами и пообещало исправить ситуацию.
