12 декабря 2025, 19:11 Читати українською

В «Дие» доступна новая военная облигация — «Амвросиевка»

В приложении «Дия» стала доступна новая военная облигация внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — «Амвросиевка». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В «Дие» доступна новая военная облигация – «Амвросиевка»

Этот выпуск, идентификационный номер которого UA4000238281, стал доступен для приобретения гражданами, продолжая совместный проект Министерства финансов и Министерства цифровой трансформации, реализуемый с октября 2022 года.

Ключевые параметры

  • Название: «Амвросиевка»
  • Номинальная доходность: 16,35% годовых
  • Срок погашения: Декабрь 2026 года

За первые две недели размещения нового выпуска, еще до появления в «Дие», объем привлеченных средств уже достиг 3,2 млрд гривен.

Финансовая устойчивость и обороноспособность

Отмечается, что военные ОВГЗ остаются важнейшим инструментом поддержки государственного бюджета. В 2025 году они обеспечили более 262 млрд грн поступлений. Украинцы активно используют этот инструмент: в собственности граждан находится более 108 млрд. грн. государственных облигаций.

Денежные средства, привлеченные через военные облигации, направляются на финансирование потребностей Сил обороны Украины — обеспечение военных, покрытие ключевых потребностей фронта и поддержку финансовой устойчивости государства.

Министерство финансов подчеркивает, что инвесторы одновременно получают гарантированный доход, а каждая вложенная гривна работает на обороноспособность и будущее страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
