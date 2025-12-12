Создатели контента на YouTube в США могут получать выплаты в стейблкоинах PYUSD

Гиганты технологической индустрии продолжают постепенно интегрировать криптовалюты. Последний пример — решение YouTube позволить авторам контента на платформе выбирать получение выплат в стейблкоинах PayPal — PYUSD. Это руководитель отдела криптоактивов PayPal Мэй Забанех подтвердила изданию Fortune.

По словам Забанех, новая функция уже активна, но доступна только для пользователей в США.

Представитель компании Google, владеющей YouTube, также подтвердил, что видеохостинг добавил возможность выплат криэйторам в стейблкоинах PayPal, но отказался от дальнейших комментариев.

Упрощение работы с криптоактивами

YouTube уже является клиентом PayPal и использует его сервис выплат для расчетов с фрилансерами и подрядчиками.

В начале третьего квартала PayPal ввел возможность получать платежи в собственном стейблокине PYUSD. После этого YouTube также решил добавить такую опцию для авторов, получающих долю дохода от своих видео.

Крупные технологические компании интересуются стейблкоинами

Интерес YouTube к стейблкоинам отражает общий тренд: Google и другие крупные технологические компании проявляют интерес к этим активам на фоне растущего ажиотажа в долине Кремниева.

Стейблкоины, курс которых привязан к базовым активам — например, к доллару США — уже давно является частью криптоиндустрии. Но в прошлом году они вышли в широкий мейнстрим, особенно после того, как президент Дональд Трамп 18 июля 2025 подписал исторический закон (GENIUS Act) об их регулировании.

Сторонники утверждают, что стейблкоины являются значительно усовершенствованной альтернативой имеющейся финансовой инфраструктуре.

PayPal является одним из первых технологических гигантов, активно работающих с крипторинком. В 2020 году компания разрешила пользователям покупать и продавать биткоины и Ethereum, а в 2023 году запустила свой стейблкоин PYUSD, рыночная капитализация которого составляет почти $4 млрд.

Интеграция выплат в PYUSD на YouTube не является первым экспериментом Google с этим стейблокином. Ранее руководитель Google Cloud сообщал, что их подразделение уже принимало платежи от двух клиентов в PYUSD.