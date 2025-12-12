Украинцы подали в суд на Intel и AMD: что известно

Группа из 15 граждан Украины, пострадавших от российских обстрелов, подала гражданский иск в Соединенных Штатах против трех технологических гигантов: Intel, AMD и Texas Instruments. Истцы обвиняют корпорации в халатности, которая позволила России использовать американские компоненты для создания оружия массового поражения. Об этом сообщает Kyiv Independent 12 декабря.

Суть обвинения

Иск, поданный американским адвокатом Микалом Уоттсом, утверждает, что компании не смогли должным образом проконтролировать конечных получателей своей продукции. Несмотря на санкции, уникальные микрочипы с маркировкой этих брендов постоянно находят в обломках российских крылатых ракет Х-101, баллистических «Искандер-М» и дронах Shahed.

«Эти чипы — как руль в автомобиле. Без них ракеты и дроны не имеют смысла», — заявил адвокат Уоттс на пресс-конференции в Киеве.

Пять трагедий как доказательство

Юридическая команда задокументировала пять конкретных эпизодов атак на гражданскую инфраструктуру, где использовалось оружие с западной электроникой:

Март 2023: Удар «Шахеда» по общежитию в Ржищеве (9 погибших).

Апрель 2023: Уничтожение многоэтажного здания в Умани (23 погибших).

Июнь 2023: Ракетный удар по Кривому Рогу (12 погибших).

Июль 2024: Атака на детскую больницу «Охматдет» в Киеве (33 погибших). Среди истцов — врач Ольга Бабичева, получившая ранения во время этого удара.

Апрель 2025: Удар «Искандером» по детской площадке в Кривом Роге (20 погибших, из них 9 детей).

Схема обхода санкций

В иске утверждается, что механизм попадания чипов в РФ давно известен, но игнорируется производителями. Компоненты покупаются оптом онлайн и переправляются через страны-посредники: Иран, Китай и Болгарию.

Адвокаты настаивают: компании имеют техническую возможность отслеживать движение своих товаров, но ограничиваются формальными «галочками» в документах, где покупатель просто обязуется не отправлять товар Путину.

Позиция компаний

В комментарии Bloomberg компания Intel заявила, что «не ведет бизнес в России» и строго соблюдает экспортное законодательство. AMD и Texas Instruments на запросы журналистов пока не ответили.

Чего требуют украинцы

Это гражданский иск, поэтому истцы не несут расходов на юридическое сопровождение. Цель процесса — не только финансовая компенсация за причиненный ущерб, но и создание прецедента сдерживания.

Если суд признает вину техногигантов, это создаст для них огромные финансовые и репутационные риски. Адвокаты надеются, что это сделает халатность в контроле экспорта настолько дорогой, что компании будут вынуждены реально перекрыть каналы поставок в Россию.