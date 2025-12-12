Multi от Минфин
12 декабря 2025, 18:35

Украинцы подали в суд на Intel и AMD: что известно

Группа из 15 граждан Украины, пострадавших от российских обстрелов, подала гражданский иск в Соединенных Штатах против трех технологических гигантов: Intel, AMD и Texas Instruments. Истцы обвиняют корпорации в халатности, которая позволила России использовать американские компоненты для создания оружия массового поражения. Об этом сообщает Kyiv Independent 12 декабря.

Группа из 15 граждан Украины, пострадавших от российских обстрелов, подала гражданский иск в Соединенных Штатах против трех технологических гигантов: Intel, AMD и Texas Instruments.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть обвинения

Иск, поданный американским адвокатом Микалом Уоттсом, утверждает, что компании не смогли должным образом проконтролировать конечных получателей своей продукции. Несмотря на санкции, уникальные микрочипы с маркировкой этих брендов постоянно находят в обломках российских крылатых ракет Х-101, баллистических «Искандер-М» и дронах Shahed.

«Эти чипы — как руль в автомобиле. Без них ракеты и дроны не имеют смысла», — заявил адвокат Уоттс на пресс-конференции в Киеве.

Пять трагедий как доказательство

Юридическая команда задокументировала пять конкретных эпизодов атак на гражданскую инфраструктуру, где использовалось оружие с западной электроникой:

  • Март 2023: Удар «Шахеда» по общежитию в Ржищеве (9 погибших).
  • Апрель 2023: Уничтожение многоэтажного здания в Умани (23 погибших).
  • Июнь 2023: Ракетный удар по Кривому Рогу (12 погибших).
  • Июль 2024: Атака на детскую больницу «Охматдет» в Киеве (33 погибших). Среди истцов — врач Ольга Бабичева, получившая ранения во время этого удара.
  • Апрель 2025: Удар «Искандером» по детской площадке в Кривом Роге (20 погибших, из них 9 детей).

Схема обхода санкций

В иске утверждается, что механизм попадания чипов в РФ давно известен, но игнорируется производителями. Компоненты покупаются оптом онлайн и переправляются через страны-посредники: Иран, Китай и Болгарию.

Адвокаты настаивают: компании имеют техническую возможность отслеживать движение своих товаров, но ограничиваются формальными «галочками» в документах, где покупатель просто обязуется не отправлять товар Путину.

Позиция компаний

В комментарии Bloomberg компания Intel заявила, что «не ведет бизнес в России» и строго соблюдает экспортное законодательство. AMD и Texas Instruments на запросы журналистов пока не ответили.

Чего требуют украинцы

Это гражданский иск, поэтому истцы не несут расходов на юридическое сопровождение. Цель процесса — не только финансовая компенсация за причиненный ущерб, но и создание прецедента сдерживания.

Если суд признает вину техногигантов, это создаст для них огромные финансовые и репутационные риски. Адвокаты надеются, что это сделает халатность в контроле экспорта настолько дорогой, что компании будут вынуждены реально перекрыть каналы поставок в Россию.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
