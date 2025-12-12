Почему в областях разная ситуация со светом: Минэнерго объяснило разницу в графиках отключений

Министерство энергетики Украины предоставило разъяснение по наиболее распространенному вопросу в обществе: почему в одних регионах, например, в Киеве, света меньше, чем в других, например, во Львове, и почему на западе страны графики отключений более «лояльны».

Минэнерго отмечает, что причина не в несправедливости, а в физических ограничениях и последствиях российских обстрелов.

Ключевые проблемы энергосистемы

Уничтоженная генерация: Враг целенаправленно уничтожил или повредил значительные объемы генерации в прифронтовых и приграничных с россией регионах.

Пораженные «энергетические мосты»: Агрессор целенаправленно уничтожает системы передачи электроэнергии — высоковольтные линии и автотрансформаторы, соединяющие регионы.

Энергетический дисбаланс между регионами

Из-за массированных атак энергосистема Украины разделилась на зоны с разным уровнем обеспечения:

Энергоизбыточные регионы: Основные мощности производства электроэнергии, включая атомные электростанции и точки входа импорта из Европы, сейчас сосредоточены преимущественно на западе Украины. Этот регион потенциально может производить больше, чем потребляет.

Энергодефицитные регионы: Восток, юг и центр страны, где генерация существенно разбита обстрелами, энергодефицитны.

Электроэнергия «заперта»

Главная сложность состоит в недостаточной пропускной способности сетей.

«Чтобы передать электроэнергию с запада в Киев или Харьков, нужны высоковольтные линии и автотрансформаторы. Враг целенаправленно бьет именно по ним. Таким образом, из-за повреждений магистралей — электроэнергия остается замкнутой в регионах, где она производится или куда импортируется», — говорится в сообщении.

Именно поэтому пропускной способности сетей, не спроектированных для транспортировки столь больших объемов, просто не хватает. Как следствие, на западе ограничений может быть меньше, тогда как в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее.

Минэнерго подытоживает, что разница в продолжительности отключений — это результат физических ограничений, которые ежедневно усложняются локальными обстрелами и авариями из-за перегрузки системы.