12 декабря 2025, 18:06

Почему в областях разная ситуация со светом: Минэнерго объяснило разницу в графиках отключений

Министерство энергетики Украины предоставило разъяснение по наиболее распространенному вопросу в обществе: почему в одних регионах, например, в Киеве, света меньше, чем в других, например, во Львове, и почему на западе страны графики отключений более «лояльны».

Почему в областях разная ситуация со светом: Минэнерго объяснило разницу в графиках отключений
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Минэнерго отмечает, что причина не в несправедливости, а в физических ограничениях и последствиях российских обстрелов.

Ключевые проблемы энергосистемы

  • Уничтоженная генерация: Враг целенаправленно уничтожил или повредил значительные объемы генерации в прифронтовых и приграничных с россией регионах.
  • Пораженные «энергетические мосты»: Агрессор целенаправленно уничтожает системы передачи электроэнергии — высоковольтные линии и автотрансформаторы, соединяющие регионы.

Энергетический дисбаланс между регионами

Из-за массированных атак энергосистема Украины разделилась на зоны с разным уровнем обеспечения:

  • Энергоизбыточные регионы: Основные мощности производства электроэнергии, включая атомные электростанции и точки входа импорта из Европы, сейчас сосредоточены преимущественно на западе Украины. Этот регион потенциально может производить больше, чем потребляет.
  • Энергодефицитные регионы: Восток, юг и центр страны, где генерация существенно разбита обстрелами, энергодефицитны.

Электроэнергия «заперта»

Главная сложность состоит в недостаточной пропускной способности сетей.

«Чтобы передать электроэнергию с запада в Киев или Харьков, нужны высоковольтные линии и автотрансформаторы. Враг целенаправленно бьет именно по ним. Таким образом, из-за повреждений магистралей — электроэнергия остается замкнутой в регионах, где она производится или куда импортируется», — говорится в сообщении.

Именно поэтому пропускной способности сетей, не спроектированных для транспортировки столь больших объемов, просто не хватает. Как следствие, на западе ограничений может быть меньше, тогда как в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее.

Минэнерго подытоживает, что разница в продолжительности отключений — это результат физических ограничений, которые ежедневно усложняются локальными обстрелами и авариями из-за перегрузки системы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
