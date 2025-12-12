НБУ определил, сколько будет стоить доллар и евро после выходных

НБУ установил новые курсы валют на понедельник, 15 декабря. Согласно данным регулятора, доллар подешевел на 8 копеек, а евро отступило от рекорда.

На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 42,1936 грн. Это на 8 копеек меньше, чем в пятницу (42,2721).

Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 49,4678, что на 5 копеек меньше, чем в пятницу, когда был зафиксирован рекорд (49,5154).

Курс польского злотого

НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,7126 (в пятницу курс был 11,7143).

