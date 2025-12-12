НБУ установил новые курсы валют на понедельник, 15 декабря. Согласно данным регулятора, доллар подешевел на 8 копеек, а евро отступило от рекорда.
НБУ определил, сколько будет стоить доллар и евро после выходных
Курс доллара
На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 42,1936 грн. Это на 8 копеек меньше, чем в пятницу (42,2721).
Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 49,4678, что на 5 копеек меньше, чем в пятницу, когда был зафиксирован рекорд (49,5154).
Курс польского злотого
НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,7126 (в пятницу курс был 11,7143).
Целый год «эксперты — горлопаны» и «около финансовые гуру» повторяли мантру -доляр наше фсе… И что?
Что-то пошло не так? Или что? а может «финансовые гении решили выдавать свои дешевые хотелки по сохранению своих «доляров» за .финансовую аналитику основанную на серьезном изучении «чудо» графиков …
Вывод -какие «эксперты» такой и контингент форума! Не говоря что многие «эксперты» под «финансовый соус» тащили несуществующие решения судов для увеличения просмотра своих профилей и получения «желанных» плюсиков от своих братьев по разуму (читать .отсутствия разума).