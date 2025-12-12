Рынок производителей каннабиса отреагировал бурным ростом на новости о возможной либерализации законодательства в США. Акции профильных компаний подскочили после сообщения о том, что президент Дональд Трамп планирует существенно ослабить федеральные ограничения в отношении марихуаны. Об этом сообщает Reuters 12 декабря.
Намерения Трампа ослабить ограничения в отношении марихуаны подбросили акции производителей каннабиса на 30%
Реакция рынка
Инвесторы мгновенно отреагировали на инсайд, скупая бумаги крупнейших игроков отрасли на премаркете в пятницу:
- Tilray Brands: акции взлетели на 28%.
- Canopy Growth, SNDL и ETF MSOS: показали рост в диапазоне 13,5% — 32,5%.
Суть реформы: из «наркотика» в «лекарство»
По данным СМИ, Трамп намерен поручить профильным ведомствам переклассифицировать марихуану в Список III.
Это означает снижение уровня надзора до категории, в которой находятся обычные рецептурные обезболивающие и некоторые другие лекарства (например, кодеин или тестостерон). Сейчас марихуана на федеральном уровне часто приравнивается к тяжелым наркотикам (Список I, наряду с героином), что создает огромные юридические коллизии.
