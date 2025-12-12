Multi от Минфин
12 декабря 2025, 15:24

«Человеком года» по версии FT стал CEO Nvidia Дженсен Хуанг

Издание The Financial Times признало основателя и гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга «Человеком года». 2025-й стал годом триумфа для Nvidia: компания достигла пиковой капитализации в $5 трлн, став самой дорогой в мире, а состояние самого Хуанга пересекло отметку в $160 млрд.

Издание The Financial Times признало основателя и гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга «Человеком года». 2025-й стал годом триумфа для Nvidia: компания достигла пиковой капитализации в $5 трлн, став самой дорогой в мире, а состояние самого Хуанга пересекло отметку в $160 млрд.

Вот главные факторы успеха и вызовы, которые стоят перед «крестным отцом» искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Вот главные факторы успеха и вызовы, которые стоят перед «крестным отцом» искусственного интеллекта.

1. Геополитический эквилибрист: звонок Трампу и фактор Китая

Хуанг продемонстрировал уникальную способность маневрировать между двумя сверхдержавами. В феврале он получил неожиданный звонок от Дональда Трампа, что изменило правила игры.

Результат: Через несколько месяцев после разговора Nvidia вернула себе разрешение на продажу продвинутых ИИ-чипов в Китай, несмотря на жесткое сопротивление американских спецслужб.

Дипломатия: Хуанг публично признает быстрый технологический прогресс Китая (в частности, конкуренцию со стороны Huawei), но сохраняет дипломатический баланс, оставаясь ключевой фигурой как для Вашингтона, так и для Пекина.

2. Экономическое ядро: от игр до ВВП США

Nvidia прошла путь от производителя видеокарт для геймеров (основана 33 года назад) до главного двигателя глобальной экономики.

Трансформация: Ключевым моментом стало решение Хуанга превратить графические процессоры (GPU) в универсальные инструменты для сложных вычислений.

Влияние: Сегодня выручка от продажи ИИ-чипов стимулирует массовое строительство дата-центров, что стало одной из главных составляющих роста ВВП США в 2025 году.

3. Монополия и экосистема

Несмотря на успех, Хуанг признает, что лидерство компании является хрупким.

Конкуренты: На пятки наступают китайская Huawei и американские техногиганты (Google, Amazon), которые разрабатывают собственные специализированные процессоры.

Защитный ров: Главным преимуществом Nvidia остается не только «железо», но и программная экосистема CUDA. Она стала стандартом для разработчиков по всему миру, делая переход на чипы конкурентов сложным и дорогостоящим.

4. Ставка на все: инвестиции в OpenAI

Nvidia не просто продает лопаты во время золотой лихорадки, она финансирует золотоискателей. Хуанг стоит за одним из крупнейших инвестиционных циклов в частном секторе.

Масштаб: Компания вкладывает миллиарды в ИИ-стартапы и планирует инвестиции в OpenAI объемом до $100 млрд.

Критика: Скептики называют это рискованной схемой (финансирование собственных клиентов для раздувания выручки), но Хуанг отвергает эти обвинения, утверждая, что такие вложения необходимы для развития индустрии.

5. Стиль управления: «Семья» без выходных

Внутри компании Дженсена считают строгим, но эффективным визионером.

График: Он работает без выходных и не имеет хобби.

Контроль: Лично контролирует десятки топ-менеджеров, требуя публичного разбора ошибок.

Атмосфера: Называет компанию «семьей», хотя сотрудники признаются, что интенсивность работы часто граничит с жесткостью.

Дженсен Хуанг доказал, что ставка на будущее, сделанная десятилетия назад, может изменить мир. Теперь его главная задача — удержать этот груз на своих плечах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
