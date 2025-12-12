Издание The Financial Times признало основателя и гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга «Человеком года». 2025-й стал годом триумфа для Nvidia: компания достигла пиковой капитализации в $5 трлн, став самой дорогой в мире, а состояние самого Хуанга пересекло отметку в $160 млрд.
«Человеком года» по версии FT стал CEO Nvidia Дженсен Хуанг
Вот главные факторы успеха и вызовы, которые стоят перед «крестным отцом» искусственного интеллекта.
1. Геополитический эквилибрист: звонок Трампу и фактор Китая
Хуанг продемонстрировал уникальную способность маневрировать между двумя сверхдержавами. В феврале он получил неожиданный звонок от Дональда Трампа, что изменило правила игры.
Результат: Через несколько месяцев после разговора Nvidia вернула себе разрешение на продажу продвинутых ИИ-чипов в Китай, несмотря на жесткое сопротивление американских спецслужб.
Дипломатия: Хуанг публично признает быстрый технологический прогресс Китая (в частности, конкуренцию со стороны Huawei), но сохраняет дипломатический баланс, оставаясь ключевой фигурой как для Вашингтона, так и для Пекина.
2. Экономическое ядро: от игр до ВВП США
Nvidia прошла путь от производителя видеокарт для геймеров (основана 33 года назад) до главного двигателя глобальной экономики.
Трансформация: Ключевым моментом стало решение Хуанга превратить графические процессоры (GPU) в универсальные инструменты для сложных вычислений.
Влияние: Сегодня выручка от продажи ИИ-чипов стимулирует массовое строительство дата-центров, что стало одной из главных составляющих роста ВВП США в 2025 году.
3. Монополия и экосистема
Несмотря на успех, Хуанг признает, что лидерство компании является хрупким.
Конкуренты: На пятки наступают китайская Huawei и американские техногиганты (Google, Amazon), которые разрабатывают собственные специализированные процессоры.
Защитный ров: Главным преимуществом Nvidia остается не только «железо», но и программная экосистема CUDA. Она стала стандартом для разработчиков по всему миру, делая переход на чипы конкурентов сложным и дорогостоящим.
4. Ставка на все: инвестиции в OpenAI
Nvidia не просто продает лопаты во время золотой лихорадки, она финансирует золотоискателей. Хуанг стоит за одним из крупнейших инвестиционных циклов в частном секторе.
Масштаб: Компания вкладывает миллиарды в ИИ-стартапы и планирует инвестиции в OpenAI объемом до $100 млрд.
Критика: Скептики называют это рискованной схемой (финансирование собственных клиентов для раздувания выручки), но Хуанг отвергает эти обвинения, утверждая, что такие вложения необходимы для развития индустрии.
5. Стиль управления: «Семья» без выходных
Внутри компании Дженсена считают строгим, но эффективным визионером.
График: Он работает без выходных и не имеет хобби.
Контроль: Лично контролирует десятки топ-менеджеров, требуя публичного разбора ошибок.
Атмосфера: Называет компанию «семьей», хотя сотрудники признаются, что интенсивность работы часто граничит с жесткостью.
Дженсен Хуанг доказал, что ставка на будущее, сделанная десятилетия назад, может изменить мир. Теперь его главная задача — удержать этот груз на своих плечах.
