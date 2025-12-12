Налоговая служба провела 6041 документальную проверку физических лиц-предпринимателей (ФЛП) за девять месяцев 2025 года. Этот показатель на 12% выше, чем в прошлом году, но остается значительно ниже довоенного уровня. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
За три квартала 2025 года налоговая проверила более 6 тыс. ФЛП: Топ-3 области с наибольшим количеством проверок
Отмечается, что, несмотря на умеренный рост количества проверок по сравнению с 2024 годом, их количество в 3,8 раза меньше, чем было за аналогичный период в 2021 году.
География проверок: Топ-3 области
Чаще всего налоговые органы проверяли бизнес в таких регионах:
- Львовская область: 805 проверок.
- г. Киев: 715 проверок.
- Харьковская область: 559 проверок.
В пятерку лидеров по количеству проверок также вошли Днепропетровская (518) и Хмельницкая (433) области.
Рекордный рост доначислений, но низкий уровень согласования
Общая сумма доначисленных обязательств и штрафных санкций ФЛП возросла, однако большая их часть остается спорной.
- Общая сумма доначислений: 5,98 млрд грн за три квартала 2025 года. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом, и в 25 раз больше, чем в 2021 году.
- Согласованные суммы: Несмотря на высокие начисления, согласовано лишь около 22% от общей суммы (1,32 млрд грн). Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил почти половину доначислений.
- Штрафы: Из общей суммы начисленных штрафов в 2,59 млрд грн согласовано только 15% (396,8 млн грн).
Следует отметить, что согласованная сумма — это то, что предприниматель реально должен оплатить только после прохождения всех процедур обжалования и решений или Налоговой.
Где насчитывали больше всего
По суммам доначисленных обязательств лидером стала Черкаская область (1,87 млрд грн), где 72% этой суммы пришлось на штрафы. Однако в Черкасской области согласовали лишь мизерную часть — 1,7% (31,3 млн грн). Похожая ситуация и в Днепропетровской области: с 1,5 млрд грн доначислений согласовали всего 3% (46,2 млн грн).
Рекордсменами же с уровня согласования оказались налоговики в Ивано-Франковской области: там согласовали 94% начисленных сумм (19,85 млн грн с 21,16 млн грн).
Комментарии