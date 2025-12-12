За три квартала 2025 года налоговая проверила более 6 тыс. ФЛП: Топ-3 области с наибольшим количеством проверок

Налоговая служба провела 6041 документальную проверку физических лиц-предпринимателей (ФЛП) за девять месяцев 2025 года. Этот показатель на 12% выше, чем в прошлом году, но остается значительно ниже довоенного уровня. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что, несмотря на умеренный рост количества проверок по сравнению с 2024 годом, их количество в 3,8 раза меньше, чем было за аналогичный период в 2021 году.

География проверок: Топ-3 области

Чаще всего налоговые органы проверяли бизнес в таких регионах:

Львовская область: 805 проверок.

г. Киев: 715 проверок.

Харьковская область: 559 проверок.

В пятерку лидеров по количеству проверок также вошли Днепропетровская (518) и Хмельницкая (433) области.

Рекордный рост доначислений, но низкий уровень согласования

Общая сумма доначисленных обязательств и штрафных санкций ФЛП возросла, однако большая их часть остается спорной.

Общая сумма доначислений: 5,98 млрд грн за три квартала 2025 года. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом, и в 25 раз больше, чем в 2021 году.

Согласованные суммы: Несмотря на высокие начисления, согласовано лишь около 22% от общей суммы (1,32 млрд грн). Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил почти половину доначислений.

Штрафы: Из общей суммы начисленных штрафов в 2,59 млрд грн согласовано только 15% (396,8 млн грн).

Следует отметить, что согласованная сумма — это то, что предприниматель реально должен оплатить только после прохождения всех процедур обжалования и решений или Налоговой.

Где насчитывали больше всего

По суммам доначисленных обязательств лидером стала Черкаская область (1,87 млрд грн), где 72% этой суммы пришлось на штрафы. Однако в Черкасской области согласовали лишь мизерную часть — 1,7% (31,3 млн грн). Похожая ситуация и в Днепропетровской области: с 1,5 млрд грн доначислений согласовали всего 3% (46,2 млн грн).

Рекордсменами же с уровня согласования оказались налоговики в Ивано-Франковской области: там согласовали 94% начисленных сумм (19,85 млн грн с 21,16 млн грн).