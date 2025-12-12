Евро готовится к новому скачку из-за разницы в учетных ставках ЕЦБ и ФРС

Мировые валютные трейдеры делают агрессивные ставки на дальнейшее укрепление евро. Причиной стал растущий разрыв в монетарной политике двух главных центробанков мира: Федеральная резервная система США (ФРС) продолжает снижать ставки, тогда как Европейский центральный банк (ЕЦБ) демонстрирует жесткость. Об этом сообщает Bloomberg 12 декабря.

Опционы указывают на $1,18 уже на следующей неделе

Статистика рынка деривативов показывает, что трейдеры массово скупают опционы (контракты на покупку валюты), рассчитанные на курс $1,18 за евро (сейчас курс $1,17). Основная масса этих ставок приходится на 18−19 декабря — даты заседания ЕЦБ.

Это означает, что рынок ожидает резкого скачка курса европейской валюты сразу после объявления решения европейского регулятора.

С начала года курс евро в паре с долларом вырос на 15%.

Битва ставок

Главным драйвером этого ралли является фундаментальное расхождение:

США (ФРС): На этой неделе американский регулятор уже в третий раз подряд снизил ставку, что ослабляет доллар (инвесторам становится менее выгодно держать средства в американской валюте из-за падения доходности).

Европа (ЕЦБ): Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель сделала «ястребиные» заявления (намек на жесткую политику), что резко повысило привлекательность евро.

Прогноз: $1,30 в 2026 году

Настроения на рынке настолько оптимистичны, что хедж-фонды активно скупают как обычные, так и экзотические опционы, рассчитанные на долгосрочный рост евро.

Стратеги Morgan Stanley прогнозируют, что даже если ЕЦБ не будет повышать ставки в следующем году, одна только пауза в их снижении на фоне действий США подтолкнет курс евро к отметке $1,30 уже во втором квартале 2026 года.

Что это означает для Украины

Если глобальный прогноз оправдается и евро на мировом рынке подорожает с текущих $1,16−1,17 до $1,30, это будет иметь мультипликативный эффект для гривны.

При условии стабильного курса гривны к доллару (например, 42 грн/$), курс евро в Украине будет рассчитываться так: $1,30 * 42 = 54,6 грн/€. То есть, даже если НБУ будет идеально удерживать доллар, евро в украинских обменниках все равно подорожает до 54−55 гривен исключительно из-за мировых тенденций. Это означает еще большее подорожание европейского импорта (топлива, лекарств, техники) в 2026 году.

