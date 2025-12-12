Multi от Минфин
українська
12 декабря 2025, 13:45

Евро готовится к новому скачку из-за разницы в учетных ставках ЕЦБ и ФРС

Мировые валютные трейдеры делают агрессивные ставки на дальнейшее укрепление евро. Причиной стал растущий разрыв в монетарной политике двух главных центробанков мира: Федеральная резервная система США (ФРС) продолжает снижать ставки, тогда как Европейский центральный банк (ЕЦБ) демонстрирует жесткость. Об этом сообщает Bloomberg 12 декабря.

Мировые валютные трейдеры делают агрессивные ставки на дальнейшее укрепление евро.

Опционы указывают на $1,18 уже на следующей неделе

Статистика рынка деривативов показывает, что трейдеры массово скупают опционы (контракты на покупку валюты), рассчитанные на курс $1,18 за евро (сейчас курс $1,17). Основная масса этих ставок приходится на 18−19 декабря — даты заседания ЕЦБ.

Это означает, что рынок ожидает резкого скачка курса европейской валюты сразу после объявления решения европейского регулятора.

С начала года курс евро в паре с долларом вырос на 15%.

Битва ставок

Главным драйвером этого ралли является фундаментальное расхождение:

  • США (ФРС): На этой неделе американский регулятор уже в третий раз подряд снизил ставку, что ослабляет доллар (инвесторам становится менее выгодно держать средства в американской валюте из-за падения доходности).
  • Европа (ЕЦБ): Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель сделала «ястребиные» заявления (намек на жесткую политику), что резко повысило привлекательность евро.

Прогноз: $1,30 в 2026 году

Настроения на рынке настолько оптимистичны, что хедж-фонды активно скупают как обычные, так и экзотические опционы, рассчитанные на долгосрочный рост евро.

Стратеги Morgan Stanley прогнозируют, что даже если ЕЦБ не будет повышать ставки в следующем году, одна только пауза в их снижении на фоне действий США подтолкнет курс евро к отметке $1,30 уже во втором квартале 2026 года.

Что это означает для Украины

Если глобальный прогноз оправдается и евро на мировом рынке подорожает с текущих $1,16−1,17 до $1,30, это будет иметь мультипликативный эффект для гривны.

При условии стабильного курса гривны к доллару (например, 42 грн/$), курс евро в Украине будет рассчитываться так: $1,30 * 42 = 54,6 грн/€. То есть, даже если НБУ будет идеально удерживать доллар, евро в украинских обменниках все равно подорожает до 54−55 гривен исключительно из-за мировых тенденций. Это означает еще большее подорожание европейского импорта (топлива, лекарств, техники) в 2026 году.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
12 декабря 2025, 15:06
#
Тваринки вже біжать скуповувати євріки?)) якщо є на що
