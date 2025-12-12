JPMorgan организовал выпуск облигаций на блокчейне

Крупнейший банк США JPMorgan Chase совершил знаковый шаг в сближении традиционных финансов и криптовалют. Банк организовал выпуск, распределение и расчеты по краткосрочным облигациям компании Galaxy Digital непосредственно на публичном блокчейне Solana. Об этом сообщает Bloomberg.

Детали сделки на $50 миллионов

В рамках этой транзакции были выпущены коммерческие бумаги (краткосрочные долговые обязательства) на сумму $50 млн.

Эмитент: Galaxy Digital Holdings LP.

Покупатели: Криптобиржа Coinbase и инвестиционный гигант Franklin Templeton.

Валюта расчетов: Стейблкоин USDC от компании Circle. Погашение облигаций также будет происходить в этой цифровой валюте.

Почему выбрали Solana

Для JPMorgan это эксперимент по расширению технологических горизонтов. Ранее банк чаще работал с сетью Ethereum, но на этот раз выбрал Solana, чтобы оценить ее возможности. Выбор публичного блокчейна (открытой сети, где любой может просматривать данные) вместо закрытых банковских систем является смелым шагом для консервативного финансового учреждения.

Преимущества токенизации

Перенос традиционных активов (акций, облигаций) на блокчейн, или токенизация, позволяет сделать финансовые рынки более эффективными.