українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
12 декабря 2025, 11:21

ВВП Украины ускорил рост до 5,3% в ноябре — Минэкономики

Украинская экономика демонстрирует неожиданно высокие темпы восстановления в конце года. По оценкам Министерства экономики, в ноябре 2025 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 5,3%. Это значительный скачок по сравнению с октябрем, когда рост составил 2,3%, сообщает пресс-служба Министерства.

Украинская экономика демонстрирует неожиданно высокие темпы восстановления в конце года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные драйверы ускорения

Экономический успех ноября основан на активности четырех ключевых секторов:

  • Сельское хозяйство: сезонный фактор и успешный сбор поздних культур.
  • Внутренняя торговля: оживление потребительского спроса.
  • Строительство: активная фаза восстановления инфраструктуры.
  • Перерабатывающая промышленность: рост производства товаров с добавленной стоимостью.

В целом за 9 месяцев 2025 года (январь-сентябрь) реальный рост ВВП составляет 1,3%. Данные Госстата за III квартал также превысили ожидания правительства, зафиксировав рост на уровне 2,1%.

Структурная трансформация: от сырья к машинам

Важным сигналом оздоровления экономики является изменение ее структуры. Украина постепенно отходит от сырьевой модели, наращивая производство более сложной продукции.

  • Машиностроение: Его доля в промышленности выросла до 9% (для сравнения: в довоенном 2021 году она составляла 5,7%).
  • Загруженность мощностей: Растет в фармацевтике, мебельной, деревообрабатывающей, пищевой и текстильной отраслях.

Что поддерживает экономику деньгами

Основными источниками финансирования восстановления остаются:

  • Госбюджет: Расходы на капитальную реконструкцию инфраструктуры и закупку продукции отечественного ВПК.
  • Государственные программы: Активная работа программ «єВідновлення» (ремонт жилья) и «єОселя» (ипотека), которые стимулируют строительную отрасль.
  • Международная помощь: Гранты и кредиты от партнеров, финансирующих программы развития бизнеса.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Strain
Strain
12 декабря 2025, 11:56
#
«Загруженность мощностей: Растет в фармацевтике, мебельной, деревообрабатывающей, пищевой и текстильной отраслях.»
Машиностроение: Его доля в промышленности выросла до 9% (для сравнения: в довоенном 2021 году она составляла 5,7%).

Ну само собой всё так или иначе выше сказанное связано с войной. На россии такая же ситуация была с экономикой. Просто они переехали на военные рельсы чуть раньше и быстрее. Но все мы знаем по их же примеру что рано или поздно бюджетные деньги заканчиваются.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
