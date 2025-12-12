Украинская экономика демонстрирует неожиданно высокие темпы восстановления в конце года. По оценкам Министерства экономики, в ноябре 2025 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 5,3%. Это значительный скачок по сравнению с октябрем, когда рост составил 2,3%, сообщает пресс-служба Министерства.
ВВП Украины ускорил рост до 5,3% в ноябре — Минэкономики
Основные драйверы ускорения
Экономический успех ноября основан на активности четырех ключевых секторов:
- Сельское хозяйство: сезонный фактор и успешный сбор поздних культур.
- Внутренняя торговля: оживление потребительского спроса.
- Строительство: активная фаза восстановления инфраструктуры.
- Перерабатывающая промышленность: рост производства товаров с добавленной стоимостью.
В целом за 9 месяцев 2025 года (январь-сентябрь) реальный рост ВВП составляет 1,3%. Данные Госстата за III квартал также превысили ожидания правительства, зафиксировав рост на уровне 2,1%.
Структурная трансформация: от сырья к машинам
Важным сигналом оздоровления экономики является изменение ее структуры. Украина постепенно отходит от сырьевой модели, наращивая производство более сложной продукции.
- Машиностроение: Его доля в промышленности выросла до 9% (для сравнения: в довоенном 2021 году она составляла 5,7%).
- Загруженность мощностей: Растет в фармацевтике, мебельной, деревообрабатывающей, пищевой и текстильной отраслях.
Что поддерживает экономику деньгами
Основными источниками финансирования восстановления остаются:
- Госбюджет: Расходы на капитальную реконструкцию инфраструктуры и закупку продукции отечественного ВПК.
- Государственные программы: Активная работа программ «єВідновлення» (ремонт жилья) и «єОселя» (ипотека), которые стимулируют строительную отрасль.
- Международная помощь: Гранты и кредиты от партнеров, финансирующих программы развития бизнеса.
Источник: Минфин
Комментарии - 1
Ну само собой всё так или иначе выше сказанное связано с войной. На россии такая же ситуация была с экономикой. Просто они переехали на военные рельсы чуть раньше и быстрее. Но все мы знаем по их же примеру что рано или поздно бюджетные деньги заканчиваются.