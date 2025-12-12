ВВП Украины ускорил рост до 5,3% в ноябре — Минэкономики

Украинская экономика демонстрирует неожиданно высокие темпы восстановления в конце года. По оценкам Министерства экономики, в ноябре 2025 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 5,3%. Это значительный скачок по сравнению с октябрем, когда рост составил 2,3%, сообщает пресс-служба Министерства.

Основные драйверы ускорения

Экономический успех ноября основан на активности четырех ключевых секторов:

Сельское хозяйство: сезонный фактор и успешный сбор поздних культур.

Внутренняя торговля: оживление потребительского спроса.

Строительство: активная фаза восстановления инфраструктуры.

Перерабатывающая промышленность: рост производства товаров с добавленной стоимостью.

В целом за 9 месяцев 2025 года (январь-сентябрь) реальный рост ВВП составляет 1,3%. Данные Госстата за III квартал также превысили ожидания правительства, зафиксировав рост на уровне 2,1%.

Структурная трансформация: от сырья к машинам

Важным сигналом оздоровления экономики является изменение ее структуры. Украина постепенно отходит от сырьевой модели, наращивая производство более сложной продукции.

Машиностроение: Его доля в промышленности выросла до 9% (для сравнения: в довоенном 2021 году она составляла 5,7%).

Загруженность мощностей: Растет в фармацевтике, мебельной, деревообрабатывающей, пищевой и текстильной отраслях.

Что поддерживает экономику деньгами

Основными источниками финансирования восстановления остаются: