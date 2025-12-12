Евро прыгнул к доллару на мировом рынке до максимума с начала октября: эксперт назвал 3 стратегии НБУ на межбанке

Европейская валюта продемонстрировала резкий скачок на мировом рынке, достигнув максимума с начала октября. Курс евро по отношению к доллару за последние два дня подскочил на 1,1% и торгуется на уровне 1,175, намереваясь продолжить рост до отметки 1,195−1,2. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Факторы давления на доллар

По словам эксперта, ряд факторов сейчас играют против американского доллара:

Действия Трампа и его неординарные решения в отношении союзников.

Решения и прогнозы ФРС, а также перспективы нового главы Федеральной резервной системы.

Слабая экономическая статистика из Соединенных Штатов.

В то же время, Европейский Союз активно защищает свои позиции в торговом соглашении.

Три сценария действий НБУ

Такая динамика пары евро/доллар требует от Национального банка Украины четкой стратегии на внутреннем межбанковском рынке, поскольку рост евро оказывает прямое влияние на украинскую экономику. Шевчишин выделяет три возможных сценария действий НБУ:

Тащить евро к гривне вверх: Позволить евро расти вслед за мировым трендом.

Держать евро и давить на доллар: Сдерживать рост евро, используя его как рычаг для коррекции курса доллара.

Сдержанно усиливать евро при сдерживании доллара: Самый вероятный сценарий, по которому НБУ будет балансировать между двумя валютами.

Влияние на Украину и ценовая динамика

Рост евро является для Украины проинфляционным фактором. Аналитик объясняет это тем, что:

Около 60% импорта в Украину поступает из Европы.

Все акцизы, ставки и пошлины привязаны к евро.

«Итак, каждый процент роста будет отражаться в ценах. Поэтому НБУ будет пытаться сдерживать его динамику, пытаясь остановить до 50 грн за евро», — отметил Шевчишин.

Перспективы евро

Эксперт также признал свою ошибку относительно перспектив евро. Он считал, что европейская валюта из-за требований Трампа, его давления, невыгодного торгового соглашения будет ослабляться к доллару до 1,13 и войдет в боковик, то есть станет стабильным, будет колебаться в пределах небольшого диапазона.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ повысил официальный курс евро до нового исторического максимума — до 49,51 грн. До этого максимальный курс евро был 49,40 грн (01.07.25).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту