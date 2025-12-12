Multi от Минфин
12 декабря 2025, 9:38

Гетманцев обратился в Генпрокуратуру, чтобы она разобралась с руководством одесского рынка «7-й километр»

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев инициировал обращение в правоохранительные органы по поводу неправомерных действий администрации одесского рынка «7-й километр» и возможных схем уклонения от уплаты налогов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Одесский рынок «7-й километр» / wikipedia.org

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Обращение было инициировано после обращений профсоюза «Предприниматели 7-го километра» и местных предпринимателей.

Незаконный демонтаж торговых мест

Гетманцев сообщил, что администрация рынка и связанные с ним лица осуществляют незаконное изъятие торговых мест у предпринимателей.

«Администрация рынка и связанные с ним лица в ночное время, без каких-либо предупреждений или правовых оснований изымают торговые места у предпринимателей, перемещают их в неизвестные локации или уничтожают застройки», — отметил он.

Народный депутат отмечает, что у предпринимателей есть действующие договоры, которые не дают права на демонтаж без веской причины. Такие меры могут осуществляться исключительно по решению суда, которые пока отсутствуют.

Фактически, по словам Гетманцева, администрация пренебрегает законодательством и действует исключительно с позиции силы, уничтожая малый бизнес Одесской области.

Схема уклонения от уплаты налогов

Кроме того, Гетманцев обратил внимание на существование схемы уклонения от уплаты налогов, используемой администрацией рынка (ООО «Промтоварный рынок»).

Выявленная схема предполагает:

  • Услуги за пользование: Денежные средства за пользование торговыми местами поступают на счета различных физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
  • Плата за «право аренды»: Средства за «получение права на аренду места» (того, что еще вчера было их) уплачиваются наличными администрации рынка в размере $40−50 тысяч за 15 кв. м, без применения РРО/ПРРО и налогов.

Требования к правоохранителям

Гетманцев обратился к:

  • Офиса Генеральной прокуратуры: С требованием немедленно отреагировать на самоуправство администрации рынка и нарушение прав предпринимателей по поводу незаконного демонтажа.
  • Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственной налоговой службы (ГНС): С просьбой обеспечить полноту уплаты налогов администрацией рынка и прекратить незаконную деятельность с использованием схемы измельчения на ФЛП.

Он также призвал администрацию рынка прекратить какие-либо незаконные действия и решить вопросы с предпринимателями исключительно законным способом, и пообещал держать ситуацию на контроле.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 декабря 2025, 11:07
#
О! Борець за права малого бізнесу:)
+
0
zephyr
zephyr
12 декабря 2025, 12:14
#
Не даёт ему покоя, что есть кто-то, кто в обход его «транспортных компаний» возит грузы морем и делает это дешевле.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
