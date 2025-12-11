Роботизированные комплексы: когда техника способна заменить человека на фронте

Война ускорила формирование в Украине собственной школы наземных роботизированных комплексов (НРК). Если раньше это были единичные прототипы, сегодня это десятки рабочих решений, которые проходят боевые испытания и получают проверку от подразделений. Какие задачи они уже способны выполнять и что изменится в будущем, рассказал в колонке NV CPO и совладелец компании Air3 °F Игорь Береговенко. «Минфин» выбрал главное.

НРК решают сразу несколько критических задач: логистику, эвакуацию, разминирование. Параллельно растет сегмент ударных платформ — дистанционно управляемых или полуавтономных.

Главное, что изменилось — сам подход к инженерии. Если в 2022 году большинство разработок базировалось на импровизации, то сегодня это уже системная работа с полным циклом: проектирование, моделирование, полигонные тесты, фидбек от военных и повторная итерация. Такая операционная модель — быстрая, адаптивная, с короткой обратной связью — стала типичной для всей отрасли.

Уже сегодня украинская робототехника переходит из фазы экспериментов в фазу доктрины — осознанного инженерного подхода, который будет определять стандарты для отрасли. Ниже — три этапа ее эволюции и практические выводы для бизнеса и разработчиков.

Этапы развития НРК

1. Массовая логистика и медеваки

Первый и наиболее прагматичный уровень — НРК, которые закрывают ежедневные задачи: перевозят боеприпасы, эвакуируют раненых, доставляют FPV и грузы. Техника, которая должна просто работать долго, стабильно и ежедневно.

2. Роевое управление и полуавтономность

Второй уровень — это скоординированные группы НРК и БПЛА, которые работают как единая система: один ведет разведку, другой занимается логистикой, третий выполняет ударные задачи. Чтобы такая группировка работала без хаоса, нужны унифицированные протоколы, одна логика управления, совместимые интерфейсы и стандартизированные модули.

3. Интеграция ИИ

Третий этап — научить НРК самостоятельно планировать маршрут: обходить минные поля и опасные участки, подстраиваться под работу в условиях РЭБ и реагировать на потерю сигнала. Также — распознавать технику, людей и препятствия в реальном времени, чтобы двигаться без вмешательства оператора. Но эта фаза возможна только после наработки массовой базы простых платформ. ИИ не заменяет человека — он только поддерживает принятие решений и снижает риски. Человек остается тем, кто определяет цели и санкционирует применение огня.

Инженерные принципы, которые должны стать стандартом

Минимум сложных решений, которые невозможно починить просто в поле. Если система не выдерживает грязи, холода, грубого использования или ремонта «кувалдой» — она непригодна.

Шасси, привод, электрика — простые и унифицированные. Это снижает себестоимость, повышает ремонтопригодность и обеспечивает стабильность поставок.

Управление и связь — модульные. Электронику и ПО можно обновлять поколение за поколением без замены механики.

Механический дубль на критические функции. Там, где может выйти из строя софт или связь, должна быть простая механика, способная выполнить ту же задачу.

НРК — это об архитектуре войны нового типа

Успех зависит от дисциплины приоритетов: сначала — простые, ремонтопригодные платформы; затем — сетевые и роевые возможности; далее — ИИ, когда масса техники пройдет проверку надежностью.

Украина уже закладывает фундамент этой инженерной доктрины. И страны, достигшие определенного уровня суверенитета, уже наблюдают — и должны следовать — за этим опытом. Потому что именно здесь, в украинских цехах и на передовой, формируется новая логика войны.