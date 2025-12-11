НАБУ и Финмон начнут обмениваться шифровками

Госфинмониторинг и НАБУ ввели электронный, шифрованный обмен информацией. То, что не удавалось сдвинуть более восьми лет, наконец-то заработало. Об этом написал Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам Пронина, современные технологии иногда приходят чуть позже, чем хотелось бы, но главное, что приходят.

«Совместные усилия ИТ-специалистов обоих ведомств позволили оперативно настроить систему, провести необходимые испытания и обеспечить ее стабильную работу. Первый материал уже передан в новом формате. Это важный шаг к более быстрому, эффективному и защищенному взаимодействию между органами, ответственными за борьбу с коррупцией и финансовыми преступлениями», — написал он.