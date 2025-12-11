Multi от Минфин
українська
11 декабря 2025, 17:44

Украинцам обещают уменьшение продолжительности отключений света уже в эти выходные

13−14 декабря, вероятно, отключений электроэнергии станет меньше. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 11 декабря после заседания энергетического штаба.

13−14 декабря, вероятно, отключений электроэнергии станет меньше.

Уменьшение отключений

Все министерства и ОВ должны обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.

«Ожидаем уменьшение продолжительности отключений уже в эти выходные», — написала Свириденко.

Во время заседания премьер заслушала доклады о состоянии энергосистемы и обсудила обеспечение необходимых резервов топлива и оборудования, наращивание генерации, защиты энергообъектов и потребителей светом.

«Отдельно уделили внимание присоединению когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе. Объекты распределенного поколения должны полноценно заработать, это поможет восполнить дефицит электроэнергии в сети», — сообщила Свириденко.

Правительство пересматривает список критической инфраструктуры и хочет оптимизировать потребление электроэнергии на местах.

Напомним

По сей день по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Свет отсутствует по 16 часов.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

TAN72
TAN72
11 декабря 2025, 19:50
Обещать не значит жениться
Страницу просматривает edyomina и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
