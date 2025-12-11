68% украинцев не планируют выходные на зимние праздники, а 15% — полноценный отпуск

Rakuten Viber узнал, планируют ли украинцы выходные на зимние праздники и будут дарить подарки в этом году. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 28 тысяч пользователей.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Результаты опроса показали, что 68% украинцев не планируют выходных на зимние праздники: из них 40% хотели бы отдохнуть, но без такой возможности. 15% опрошенных планируют полноценный отпуск.

На вопрос «Планируете выходные на зимние праздники?» ответы распределились следующим образом:

Хотел/-ла бы, но не будет такой возможности — 40%;

Нет, не планирую, и не хотел/-ла бы — 28%;

Да, возьму несколько выходных — 17%;

Да, планирую полноценный отпуск — 15%.

Команда Rakuten Viber также узнала, будут ли украинцы дарить подарки в этом году. Аналогичный опрос проводился в конце 2024 года.

75% опрошенных будут дарить подарки: это на 6 процентных пунктов меньше, чем в декабре 2024 года. Среди них 41% будут дарить как всегда, 20% будут покупать подарки только детям, и 14% будут дарить что-то символическое.

Ответы на вопрос «Планируете ли дарить подарки на зимние праздники в этом году?» распределились следующим образом:

Конечно! Буду даровать как обычно, в жизни должен быть праздник — 41% (45% в 2024 году);

В этом году куплю подарки только для детей — 20% (21% в 2024 году);

Буду дарить что-то меньшее, но символическое и приятное — 14% (15% в 2024 году);

Не буду дарить. Все сэкономленные средства по размеру фондам или на ВСУ, чтобы приближать победу — 14% (8% в 2024 году);

В этом году не дарю подарки. Буду это делать уже после победы — 11% (столько же в 2024 году).

Методика исследования

Анонимный онлайн-опрос, n>27 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.