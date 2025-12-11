68% украинцев не планируют выходные на зимние праздники, а 15% — полноценный отпуск

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 декабря 2025, 16:53 Читати українською

68% украинцев не планируют выходные на зимние праздники, а 15% — полноценный отпуск

Rakuten Viber узнал, планируют ли украинцы выходные на зимние праздники и будут дарить подарки в этом году. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 28 тысяч пользователей.

Rakuten Viber узнал, планируют ли украинцы выходные на зимние праздники и будут дарить подарки в этом году.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Результаты опроса показали, что 68% украинцев не планируют выходных на зимние праздники: из них 40% хотели бы отдохнуть, но без такой возможности. 15% опрошенных планируют полноценный отпуск.

На вопрос «Планируете выходные на зимние праздники?» ответы распределились следующим образом:

  • Хотел/-ла бы, но не будет такой возможности — 40%;
  • Нет, не планирую, и не хотел/-ла бы — 28%;
  • Да, возьму несколько выходных — 17%;
  • Да, планирую полноценный отпуск — 15%.

Команда Rakuten Viber также узнала, будут ли украинцы дарить подарки в этом году. Аналогичный опрос проводился в конце 2024 года.

75% опрошенных будут дарить подарки: это на 6 процентных пунктов меньше, чем в декабре 2024 года. Среди них 41% будут дарить как всегда, 20% будут покупать подарки только детям, и 14% будут дарить что-то символическое.

Ответы на вопрос «Планируете ли дарить подарки на зимние праздники в этом году?» распределились следующим образом:

  • Конечно! Буду даровать как обычно, в жизни должен быть праздник — 41% (45% в 2024 году);
  • В этом году куплю подарки только для детей — 20% (21% в 2024 году);
  • Буду дарить что-то меньшее, но символическое и приятное — 14% (15% в 2024 году);
  • Не буду дарить. Все сэкономленные средства по размеру фондам или на ВСУ, чтобы приближать победу — 14% (8% в 2024 году);
  • В этом году не дарю подарки. Буду это делать уже после победы — 11% (столько же в 2024 году).

Методика исследования

Анонимный онлайн-опрос, n>27 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает MAXAOH и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами