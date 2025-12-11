В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 11 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти в три раза больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы в ноябре купили в три раза больше электрокаров: Топ-5 новых авто месяца
Какие авто предпочитают
Основное количество реализуемых за месяц BEV составляли легковые авто — 10766 ед., из которых 3172 ед. были новыми (+374%), а 7594 авто — подержанными (+159%).
Среди 239 коммерческих электромобилей новыми были 17 авто (в ноябре 2024 года из 145 ед. новыми были 18 авто).
Топ-5 новых электромобилей месяца
- BYD Leopard 3 — 385 ед.;
- VW ID.UNYX — 298 ед.;
- BYD Song Plus EV — 282 ед.;
- ZEEKR 7X — 221 ед.;
- BYD Sea Lion 06 — 219 ед.
Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом
- TESLA Model Y — 931 ед.;
- TESLA Model 3 — 862 ед.;
- NISSAN Leaf — 647 ед.;
- KIA Niro EV — 422 ед.;
- HYUNDAI Kona Electric — 347 ед.
