Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой продолжают знакомить читателей с разными жизненными ситуациями, в которых возникают налоговые обязательства через коммуникационную кампанию «Налоги защищают».
Минфин и Налоговая объяснили, нужно ли платить ЕСВ с дополнительного дохода
Нужно ли платить налоги с дополнительного дохода от сдачи квартиры в аренду
23-летний Максим работает дизайнером агентства во Львове. Свою квартиру в Ужгороде он сдает в аренду за 15 тыс. грн в месяц (45 тыс. грн/квартал; 180 тыс. грн/год). Для легализации дополнительного дохода Максим зарегистрировал свою деятельность как ФОП (физическое лицо-предприниматель) 2 группы.
Это позволяет ему официально предоставлять услуги по аренде гражданам Украины и плательщикам единого налога (т.е. другим ФОП и ООО).
Ежегодно Максим подает налоговую декларацию через Электронный кабинет налогоплательщика на веб-портале ГНС. Ежемесячно он платит военный сбор и единый налог. Остальные два налога (налог на доходы физических лиц в 18% и военный сбор в 5%) и единый социальный взнос Максим платит в качестве наемного работника в агентстве.
Через год итог выглядит так:
