Рынок недвижимости в ноябре: Что происходило с ценами, спросом и предложением

Маркетплейс проверенной недвижимости DIM .RIA проанализировал ситуацию на рынке недвижимости в Украине за ноябрь 2025 года. В отчете отражена динамика цен, спроса и предложений на первичном и вторичном рынках. Данные по сравнению с октябрем этого года и ноябрем 2024 года.

Первичный рынок

Предложение

В ноябре доля работающих отделов продаж новостроек остается на том же уровне, что и в предыдущие периоды — 83%. В течение месяца в эксплуатацию сдали 9 новых домов на 18 секций в целом: 10 секций — во Львовской, 7 — в Киевской (4 из которых в самой столице), 1 — в Днепропетровской области.

Цены

Ситуация с ценой на квадратные метры в новостройках отличается в зависимости от региона. Наибольший рост стоимости зафиксирован в Киеве (7,5%) и Львовской (4,9%) областях.

Столица остается лидером по цене: средняя стоимость квадратного метра в ноябре составила $1427/м². Самые низкие цены — в отдельных регионах прифронтовых, таких как Сумская, Запорожская, Николаевская, а также Черниговская области.

Спрос

Спрос на новостройки среди украинцев в ноябре рос в большинстве регионов страны. Существеннее всего — в Ивано-Франковской (+23%), Волынской (+20%) и Львовской (+20%) областях. Падение спроса зафиксировано в некоторых восточных и южных регионах: больше всего — в Николаевской (-20%) и Одесской (-15%).

Вторичный рынок

Предложение

В ноябре в большинстве регионов количество предложений о продаже вторичной недвижимости продолжило уменьшаться. Наибольшее предложение упало в течение месяца в Кировоградской (-11%), Закарпатской (-9%), Ивано-Франковской (-8%) областях. В отдельных областях наблюдался небольшой рост предложения на 1−2%, а вот в Киеве в ноябре зафиксирована самая большая динамика — +6% предложений.

Цены

По данным маркетплейса DIM.RIA, стоимость вторичного жилья продолжает расти в большинстве областей Украины. Наибольшие темпы роста наблюдались в Херсонской (+10%), Кировоградской (+8%) и Волынской (+6%) областях. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области — $16,5 тыс. Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в ноябре составляет $95,5 тыс.

Если анализировать столицу подробнее: дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $200 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость в ноябре составила $50 тыс.