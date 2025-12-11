Продажа недвижимости физлицом: Нужно ли сообщать в Налоговую

Обязанность информировать контролирующие органы возложена не на граждан, а на органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Госрегистраторы должны подавать такую информацию бесплатно и в электронном виде в определенном Кабмином порядке, говорится в сообщении Главного управления ГНС в Одесской области.

Согласно п.п. 266.7.4 ст. 266 НКУ, регистрационные органы в течение 15 дней после окончания каждого квартала передают в налоговую сведения, необходимые для расчета налога на недвижимое имущество.

Обновление данных

Отдельно центральный орган исполнительной власти, занимающийся вопросами миграции, ежедневно информирует налоговую о регистрации или снятии с регистрации места жительства физических лиц и о недействительных паспортах. Эти данные поступают не позднее следующего рабочего дня после внесения соответствующих изменений в Единый государственный демографический реестр.

Если информация в налоговой не обновилась

ГНС уточняет, что если гражданин представляет документы на имущество, которое еще не отражено в информационных базах, налог на недвижимость временно рассчитывается на основании этих документов. Окончательный перерасчет производится после получения официальных данных от госрегистраторов.

Порядок передачи таких сведений регламентируется постановлением Кабмина № 476 от 31 мая 2012 года.

Когда стоит обратиться в налоговую лично

Если возникают разногласия между данными налоговой и документами плательщика, гражданин может подать письменное заявление в контролирующий орган по своему налоговому адресу для сверки информации. Это касается как жилых, так и нежилых объектов, а также частных в праве собственности.