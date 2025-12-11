Долар взял курс на снижение после решения ФРС

Доллар США снизился в четверг после того, как Федеральная резервная система снизила процентные ставки по итогам своего последнего заседания в этом году и сигнализировала о вероятности дальнейшего смягчения политики в следующем году. Об этом пишет investing.

К 12:00 индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести других валют, торговался на 0,1% ниже на уровне 98,682, ранее упав до самого низкого уровня с конца октября.

Доллар снижается после заседания ФРС

Центральный банк США снизил ставки на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания в среду, как и ожидалось, что стало третьим снижением в этом цикле, но комментарии председателя Пауэлла на пресс-конференции после заседания были более сбалансированными и менее жесткими, чем многие предполагали.

Представители ФРС также прогнозируют еще одно снижение ставки в следующем году, хотя члены центрального банка демонстрируют разногласия по поводу декабрьского решения.

«Текущие члены ФРС предполагают, что их центральный прогноз на 2026 год включает лишь одно дальнейшее снижение, но с учетом предстоящих изменений и охлаждения рынка труда риски смещены в сторону более значительного снижения», — отметили аналитики ING, включая Джеймса Найтли и Падрейка Гарви, в своей записке.

Замена Пауелла

Отложенный ноябрьский отчет по рынку труда ожидается на следующей неделе, а внимание сейчас сосредоточено на выборе президентом Дональдом Трампом кандидата на замену Пауэллу после окончания его срока во главе ФРС в мае.

Главным претендентом, как сообщается, является экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, который призывал к более быстрому снижению ставок, но сможет ли он убедить достаточное количество политиков принять его и точку зрения Трампа, еще предстоит выяснить.