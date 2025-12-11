Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
11 декабря 2025, 14:00

Долар взял курс на снижение после решения ФРС

Доллар США снизился в четверг после того, как Федеральная резервная система снизила процентные ставки по итогам своего последнего заседания в этом году и сигнализировала о вероятности дальнейшего смягчения политики в следующем году. Об этом пишет investing.

Доллар США снизился в четверг после того, как Федеральная резервная система снизила процентные ставки по итогам своего последнего заседания в этом году и сигнализировала о вероятности дальнейшего смягчения политики в следующем году.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

К 12:00 индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести других валют, торговался на 0,1% ниже на уровне 98,682, ранее упав до самого низкого уровня с конца октября.

Доллар снижается после заседания ФРС

Центральный банк США снизил ставки на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания в среду, как и ожидалось, что стало третьим снижением в этом цикле, но комментарии председателя Пауэлла на пресс-конференции после заседания были более сбалансированными и менее жесткими, чем многие предполагали.

Представители ФРС также прогнозируют еще одно снижение ставки в следующем году, хотя члены центрального банка демонстрируют разногласия по поводу декабрьского решения.

«Текущие члены ФРС предполагают, что их центральный прогноз на 2026 год включает лишь одно дальнейшее снижение, но с учетом предстоящих изменений и охлаждения рынка труда риски смещены в сторону более значительного снижения», — отметили аналитики ING, включая Джеймса Найтли и Падрейка Гарви, в своей записке.

Читайте также: Трамп додавил Пауелла: ФРС снизила ставку третий раз подряд

Замена Пауелла

Отложенный ноябрьский отчет по рынку труда ожидается на следующей неделе, а внимание сейчас сосредоточено на выборе президентом Дональдом Трампом кандидата на замену Пауэллу после окончания его срока во главе ФРС в мае.

Главным претендентом, как сообщается, является экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, который призывал к более быстрому снижению ставок, но сможет ли он убедить достаточное количество политиков принять его и точку зрения Трампа, еще предстоит выяснить.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
