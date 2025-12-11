Multi от Минфин
11 декабря 2025, 13:44

Трамп хочет просматривать соцсети туристов перед тем, как впускать их в США

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план, согласно которому туристы будут обязаны показывать историю своей активности в Facebook, Instagram и других соцсетях за последние пять лет. Об этом пишет Bild.

Фото: Президент США Дональд Трамп

Для кого будет действовать правило

Новое правило будет действовать, в том числе для въездов из Австралии, Германии, Японии и Великобритании, которые сейчас могут посещать США без визы.

Всего это около 40 стран, входящих в программу безвизового въезда, граждане которых могут находиться в США до 90 дней.

Идея проверки соцсетей является частью общего плана правительства США резко ограничить въезд в страну. Власти объясняют необходимость «защитить США от иностранных террористов и других угроз национальной и общественной безопасности».

Документ пока не вступил в силу: сначала он будет вынесен на общественное обсуждение после публикации в Федеральном реестре.

Ранее газета Washington Post сообщала, что правительство уже проверило несколько миллионов человек, проживающих в США.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) также заявила, что будет проверять иммигрантов на предметы возможных антиамериканских вопросов в интернете при подаче документов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
