11 декабря 2025, 12:44 Читати українською

Украина готовится перейти на европейскую модель налогообложения покупок

Украина готовится перейти на европейскую модель обложения покупок. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Украина готовится перейти на европейскую модель обложения покупок.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это за налог?

По его словам, налог для физических лиц планируют взимать непосредственно на этапе покупки товаров в магазине по той же логике, которая действует в большинстве стран ЕС.

«Мы будем внедрять европейскую практику налогообложения — когда физическое лицо платит налог сразу при покупке. Это работает в Европейском Союзе. Мы и так должны были к этому прийти, просто придем уже через год. Не с 1 января», — отметил Марченко.

Читайте: Сколько государство хочет получить налогов с посылок Temu и AliExpress

Когда введут

Переход будет постепенным: бизнес и потребители оставят время на подготовку и адаптацию, прежде чем новый механизм налогообложения заработает полноценно.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Европейская комиссия предложила ввести пошлины в размере 2 евро для посылок стоимостью до 150 евро, поступающих в ЕС из стран за его пределами. Этот платеж станет ключевой частью масштабной таможенной реформы, которая должна привести в порядок импорт товаров с онлайн-торговли и повысить их безопасность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
11 декабря 2025, 13:14
#
Когда будет переход на европейский уровень зарплаты, у нас всё по европейски ато и выше кроме доходов./font>
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
