Украина готовится перейти на европейскую модель налогообложения покупок

Что это за налог?

По его словам, налог для физических лиц планируют взимать непосредственно на этапе покупки товаров в магазине по той же логике, которая действует в большинстве стран ЕС.

«Мы будем внедрять европейскую практику налогообложения — когда физическое лицо платит налог сразу при покупке. Это работает в Европейском Союзе. Мы и так должны были к этому прийти, просто придем уже через год. Не с 1 января», — отметил Марченко.

Когда введут

Переход будет постепенным: бизнес и потребители оставят время на подготовку и адаптацию, прежде чем новый механизм налогообложения заработает полноценно.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Европейская комиссия предложила ввести пошлины в размере 2 евро для посылок стоимостью до 150 евро, поступающих в ЕС из стран за его пределами. Этот платеж станет ключевой частью масштабной таможенной реформы, которая должна привести в порядок импорт товаров с онлайн-торговли и повысить их безопасность.