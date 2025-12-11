Multi от Минфин
українська
11 декабря 2025, 12:01

Новый депозитный ориентир: ставки выросли до 18% годовых

В декабре ставки по гривневым вкладам с учетом акционных бонусов уже выросли до 18% годовых. Об этом сообщил Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

В декабре ставки по гривневым вкладам с учетом акционных бонусов уже выросли до 18% годовых.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ставки растут

По словам банкира, такое увеличение доходности депозитов учитывает поздравительные бонусы для новых вкладчиков, составляющих до 1,5 п.п. к базовым ставкам. Как и прежде, главный акцент банки делают на развитии ультракоротких вкладов — от 3 месяцев до 9 месяцев, а также на вкладах сроком на 1 год.

«В праздничный сезон вполне понятны „поощрительные“ акции, которые позволяют потенциальным вкладчикам рассчитывать на более высокую доходность, чем обычно. То есть в декабре вкладчикам следует ожидать подобных праздничных предложений от банков», — пояснил эксперт.

Он отмечает, что рыночная конъюнктура привлечения средств граждан на протяжении девяти месяцев остается благоприятной. Один из ключевых факторов — уровень доходности по вкладам, почти полностью перекрывающий прогнозируемую инфляцию.

«Опираясь на прогнозы Нацбанка и правительства, до конца года инфляция в годовом исчислении не превысит 10%. В то же время на 2026 год прогнозируется инфляция на уровне 9,7% с перспективой дальнейшего снижения. То есть, если экономические обстоятельства будут благоприятными, то, разместив средства на срок 6−9 мес.», — подчеркнул Замотаев.

Еще одним фактором, который в ближайшее время будет стимулировать вкладчиков, называет относительную стабильность на валютном рынке.

По словам эксперта, даже если в следующем году официальный курс доллара окажется в диапазоне 45−46 грн (именно такой показатель заложен в государственном бюджете на 2026 год), то в процентном измерении подорожание американской валюты по сравнению с курсом на начало декабря 2025 составит в среднем 6−8%.

«Пока идет война, скорее всего, будет действовать режим „управляемой гибкости“, который фактически ограничивает валютный рынок от потрясений. Очевидно, что Нацбанк имеет достаточно рычагов для удержания „стройности“ рынка и обеспечения устойчивости украинской валюты. Поэтому все опасения о „судьбе“ гривны вряд ли более гипотетичны. 46 грн за доллар», — считает банкир.

По прогнозу Замотаева, самые высокие ставки по гривневым вкладам — до 18% годовых — сохранятся до середины-конца января 2026 года, когда завершатся акционные периоды у большинства банков. Следовательно, ближайшие 1−1,5 месяца могут стать самым благоприятным временем для размещения средств.

«Честный», классический депозит обычно не предполагает возможности пополнения или досрочного снятия. Именно по таким вкладам предлагают самые высокие ставки — базовые плюс бонусные. И чтобы не потерять прибыль, следует учитывать эту особенность при принятии решения", — советует специалист.

В то же время, он рекомендует гражданам в первую очередь ориентироваться на собственные финансовые планы, а также внимательно оценивать дополнительные условия каждой депозитной программы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

