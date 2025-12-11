Nintendo потеряла $14 млрд капитализации на рынке

Инвесторы опасаются, что резкий рост цен на комплектующие для игровых приставок снизит прибыль Nintendo. В целом бумаги Nintendo падают уже в течение семи из восьми торговых дней в декабре, — рыночная стоимость компании упала примерно на $14 млрд, подсчитал Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение акций

Nintendo сталкивается со стремительным ростом цен на встроенную память — один из ключевых компонентов любой игровой консоли. Это удорожание затрагивает сразу два типа модулей памяти:

оперативную память (RAM), которая обеспечивает быструю работу приставок и отвечает за их производительность. По данным аналитической компании TrendForce, стоимость RAM-модулей размером 12 ГБ для Switch 2 в текущем квартале выросла на 41%, указывает Bloomberg.

NAND-модули, то есть встроенные накопители консоли, на которых хранятся игры и обновления. Эта технология в текущем квартале подорожала почти на 8%, и это повышение автоматически затронуло карты памяти, которые многим пользователям приходится докупать из-за ограниченного объема внутреннего хранилища Switch 2.

Увеличение стоимости обоих видов модулей памяти создает двойное давление на Nintendo, замечает Bloomberg: компании приходится производить консоль дороже, что сокращает ее прибыль, а покупателям приходится тратить больше на аксессуары, без которых новая приставка быстро перестает быть удобной.

Дополнительное беспокойство на рынке в отношении Nintendo было связано с неожиданным снижением цен на новую консоль, замечает Bloomberg. Switch 2 стартовала как самая быстро продаваемая игровая консоль в истории.

Однако остаются сомнения, сможет ли компания удержать интерес к своей консоли в дальнейшем, особенно среди геймеров вне лояльной Nintendo фанбазы, пишет Bloomberg.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.