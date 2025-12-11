Intel и AMD обвиняют в установке чипов в российских ракетах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 декабря 2025, 10:52 Читати українською

Intel и AMD обвиняют в установке чипов в российских ракетах

Производители микросхем Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc. и Texas Instruments Inc. были обвинены в серии судебных тяжб в том, что не заблокировали использование своих технологий в российском оружии, которое используется для убийства и ранения гражданских лиц в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Производители микросхем Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc.
Фото: bloomberg.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Эти компании, а также компания, принадлежащая Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета продемонстрировали «преднамеренную неосведомленность», когда третьи стороны перепродавали россии подпадающие под ограничения чипы для питания дронов и ракет, нарушая санкции США, согласно одному из пяти исков, поданных в среду в государственный суд в Техасе.

В исках, поданных от имени десятков украинских гражданских лиц, упоминается пять атак, произошедших между 2023 и 2025 годами, в результате которых погибли десятки человек.

В одной из атак были задействованы беспилотники иранского производства с компонентами, связанными с Intel и AMD, а в других — российские крылатые ракеты KH-101 и баллистические ракеты «Искандер».

Ранее компании заявляли, что полностью соблюдают требования санкций, прекратили деятельность в россии после начала войны и строгие правила контроля за соблюдением требований.

В показаниях перед Конгрессом в прошлом году Шеннон Томпсон, заместитель генерального юрисконсульта Texas Instruments, заявила, что компания «категорически против использования наших микросхем в российской военной технике» и что любые такие поставки «незаконны и несанкционированы».

В одном иске компании обвиняются во «внутренней корпоративной халатности» из-за якобы недостатков в их системах экспортного контроля и предотвращения отклонения.

В одном из исков утверждалось, что компании «разрешили незаконное перенаправление полупроводниковых компонентов ответчиков, в том числе предполагаемыми третьими сторонами, в россию и Иран и их использование в высокоточных боеприпасах и дронах, применяемых против гражданского населения».

Дела были возбуждены в окружном суде штата Техас (Даллас).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Ираида Крылова
Ираида Крылова
11 декабря 2025, 11:03
#
Жажда наживы затмила весь розум у этих тварюк. Еропейцы и америкосы нам одно говорят, а на самом деле они просто все наживаются на войне. И пофиг кому продавать рашкам или нам. Главное набить свои карманы, купить очередную яхту и  *** .
+
0
Ираида Крылова
Ираида Крылова
11 декабря 2025, 11:21
#
Чему удивлятся, если к власти пришел торгаш и аферист. Он за деньги маму свою продаст!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 декабря 2025, 11:25
#
Серьезно? А это новость?
Ну тогда — не может быть!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами