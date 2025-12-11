Intel и AMD обвиняют в установке чипов в российских ракетах

Производители микросхем Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc. и Texas Instruments Inc. были обвинены в серии судебных тяжб в том, что не заблокировали использование своих технологий в российском оружии, которое используется для убийства и ранения гражданских лиц в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно

Эти компании, а также компания, принадлежащая Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета продемонстрировали «преднамеренную неосведомленность», когда третьи стороны перепродавали россии подпадающие под ограничения чипы для питания дронов и ракет, нарушая санкции США, согласно одному из пяти исков, поданных в среду в государственный суд в Техасе.

В исках, поданных от имени десятков украинских гражданских лиц, упоминается пять атак, произошедших между 2023 и 2025 годами, в результате которых погибли десятки человек.

В одной из атак были задействованы беспилотники иранского производства с компонентами, связанными с Intel и AMD, а в других — российские крылатые ракеты KH-101 и баллистические ракеты «Искандер».

Ранее компании заявляли, что полностью соблюдают требования санкций, прекратили деятельность в россии после начала войны и строгие правила контроля за соблюдением требований.

В показаниях перед Конгрессом в прошлом году Шеннон Томпсон, заместитель генерального юрисконсульта Texas Instruments, заявила, что компания «категорически против использования наших микросхем в российской военной технике» и что любые такие поставки «незаконны и несанкционированы».

В одном иске компании обвиняются во «внутренней корпоративной халатности» из-за якобы недостатков в их системах экспортного контроля и предотвращения отклонения.

В одном из исков утверждалось, что компании «разрешили незаконное перенаправление полупроводниковых компонентов ответчиков, в том числе предполагаемыми третьими сторонами, в россию и Иран и их использование в высокоточных боеприпасах и дронах, применяемых против гражданского населения».

Дела были возбуждены в окружном суде штата Техас (Даллас).