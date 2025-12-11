Multi от Минфин
українська
11 декабря 2025, 8:16 Читати українською

Президент подписал государственный бюджет на 2026 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект о государственном бюджете на 2026 год. Соответствующая запись появилась в карточке документа на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект о государственном бюджете на 2026 год.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные показатели госбюджета

Доходы госбюджета в 2026 году составят 2 трлн 918 млрд гривен, а расходы — 4 трлн 781 млрд гривен.

Предельный объем дефицита увеличен почти на 6 млрд гривен — до 1,9 трлн гривен. Уровень дефицита: 18,5% ВВП.

Среди расходов наибольшей статьей остается сектор безопасности и обороны. Государство направляет на армию — 2,8 трлн гривен, это почти 60% всех расходов. Из этой суммы 1,3 трлн гривен уйдет на денежную зарплату военным. На вооружение и военную технику — 709 млрд гривен.

Остальные расходы будут профинансированы за счет международной помощи.

Впервые с 2023 года предусмотрено увеличение социальных стандартов:

  • минимальная зарплата — с 8 000 грн до 8 647 грн;
  • общий прожиточный минимум — с 2 920 грн до 3 209 грн;
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3028 грн до 3328 грн;
  • прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность — с 2361 грн до 2595 грн.

Зарплаты для учителей поднимутся поэтапно. На 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. То есть, по словам главы Минфина Сергея Марченко, к сентябрю следующего года зарплата педагогов будет составлять до 30 тысяч гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Strain
Strain
11 декабря 2025, 8:36
#
То есть 8 лярдов на дороги Буковели президента утроили целиком и полностью?
Я тут кстати посчитал. Согласно военного бюджета в части зарплат военных более 1 млн человек должны получать 100 000 грн в месяц в течении года.
Или это всё та же схема? Один получает миллион, второй 20 000. В среднем мы получаем 510 000 грн! Це перемога.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
