Из криптовалюты — в наличные: простой и удобный способ получить доллары или евро в другой стране

Отправка денег из Украины за границу — это достаточно нетривиальная задача. Национальный банк еще весной 2022 года ввел ограничения на трансграничные переводы и до сих пор их не отменил.

Поэтому украинцы, которым необходимо присылать деньги родственникам или друзьям, вынуждены сталкиваться с различными препятствиями. Это и лимиты со стороны НБУ, и назойливые требования банков об объяснении происхождения денег, и высокие комиссии платежных систем.

Впрочем, ситуация отнюдь не безысходна: альтернативой может стать обмен криптовалюты на доллар, евро или другую фиатную валюту, которую адресат сразу сможет получить наличными.

Но для этого, разумеется, необходимо разобраться в некоторых тонкостях криптопереводов, а также найти надежный сервис обмена валюты, позволяющий выйти в кеш максимально комфортно без каких-либо подводных камней и рисков.

Быстрые переводы, SWIFT или пополнение банковской карточки: сплошные ограничения и запреты

Представим ситуацию, что вам нужно отправить проживающему в одной из стран Евросоюза близкому родственнику (сыну-студенту, жене или маме) сумму в размере около 10 тыс. дол. США.

Скорее всего, первое, что придет в голову — это мгновенный денежный перевод Western Union или MoneyGram. Тем более что такие системы покрывают большинство стран мира и получателю денег даже не нужно иметь счет в местном банке. Однако, к сожалению, из-за упомянутых ограничений НБУ отправка денег из Украины через WU, MoneyGram или другие аналогичные сервисы фактически запрещена. Есть только небольшой список исключений. Это, например, трансграничные переводы на обучение или лечение либо выплата алиментов. Однако без четкой аргументации и документального подтверждения отправка денежных средств будет заблокирована.

Можно испытать удачу и воспользоваться системой SWIFT. В этом случае это вполне официальный способ перевести 10 тыс. дол. из Украины. Но и здесь есть определенные нюансы. Банки, как правило, одобряют SWIFT-перевод только при условии, что отправитель может подтвердить происхождение денежных средств (предоставить декларацию о доходах, справку с места работы) и цель операции (оплата обучения, аренды жилья, лечение). Кроме того, если банку что-нибудь не понравится в документах, он может обратиться с дополнительным запросом в НБУ для их проверки. Такая себе перспектива… Также не стоит забывать, что SWIFT-переводы недешевые и не слишком быстрые: комиссия может составлять от 15 до 500 долл. за одну операцию, а деньги будут зачислены на счет получателя в течение 1−3 дней.

Еще один способ отправить денежные средства за границу — пополнить карточку родственника на нужную сумму Р2Р-переводом. Впрочем, и в этом случае далеко не все так просто. Если карточка получателя открыта в европейском банке, то отправитель может ее пополнить только с валютной карточки украинского банка и только на сумму, не превышающую 100 тыс. грн (в эквиваленте). Но даже если и отправитель, и получатель имеют карточки украинских банков — мы снова сталкиваемся с лимитами. Напомним, что банки еще с июня ограничивают исходные Р2Р-операции суммой 50−100 тыс. грн в месяц в зависимости от репутации клиента и его официальных доходов. Соответственно, для того чтобы перевести родственника на карту 10 тыс. долл., нужно обосновать легальность денежных средств и собрать кучу документов.

Более того, не стоит забывать, что согласно украинскому законодательству сделки на сумму более 400 тыс. грн подлежат обязательному финансовому мониторингу. Следовательно, любой перевод, превышающий этот порог, неизбежно попадет под усиленный контроль Госслужбы финансового мониторинга, НБУ и даже Государственной налоговой службы.

Криптобиржи и Р2Р-обмен в фиат: без ограничений, но сложно

Чтобы избежать всей этой мороки, можно пойти по более простому пути, а именно: отправить денежные средства в криптовалюте — USDT или USDC. Причем в таком случае неважно, где находится получатель денег и какова сумма перевода — хоть 10 тыс. долл., хоть 100 тыс. долл.

Но операции с цифровыми активами имеют определенные особенности, о которых следует знать заранее.

Например, если переводить криптовалюту с одной биржи на другую (Binance,OKX, ByBit,Bitget), то и у отправителя, и у получателя на этой бирже должен быть криптокошелек и верифицированный аккаунт — речь идет о KYC, для прохождения которого необходимо предоставить паспорт, ID-карточку или водительские права. Кроме того, следует знать, через сеть какого блокчейна будет проходить перевод (например, ERC-20, TRC-20, Arbitrum, Solana), какая комиссия будет уплачена (может колебаться от 0,1−1 долл. до 20−30 долл.), как не ошибиться с адресом, на который поступят деньги. Конечно, в таких тонкостях далеко не каждый захочет разбираться, но иначе вероятность отправить деньги куда-нибудь в неизвестность достаточно высока.

Второй способ — это вывод криптовалюты через Р2Р, то есть продажа USDT/USDC за фиатную валюту. Платформы для Р2Р-обмена присутствуют у большинства крупных криптобирж, но их объединяет то, что биржа лишь предоставляет техническую возможность для такого соглашения и выступает посредником. При этом криптобиржа не может обеспечить полную чистоту обмена и защиту от мошенничества, поскольку продавец и покупатель взаимодействуют напрямую. Кроме того, все равно остается вопрос, как отправить деньги получателю за границу. Нужно либо вывести криптовалюту в фиат в Украине, а потом уже традиционными способами (SWIFT/Р2Р-перевод на карточку) отправить их родственнику, либо сразу перевести криптовалюту адресату, но тогда уж получателю придется морочить себе голову, как конвертировать тезер в доллар, евро или другую местную валюту. Все это выглядит слишком сложно и затратно.

