Теперь Porsche и Lamborghini в Европе можно купить за криптовалюту

Французский финтех-стартап Lyzi, созданный на базе блокчейна Tezos, расширяет свое присутствие в Европе, разрешив покупку автомобилей за криптовалюту у Porsche Centre Montpellier и Lamborghini Bordeaux — одних из первых дилерских центров класса люкс в Европе, принимающих цифровые активы для оплаты автомобилей. Об этом сообщает Finbold.

Криптовалюта в сегменте люксовых авто

Porsche Centre Montpellier и Lamborghini Bordeaux стали первыми в своих сетях, принимающих криптовалюту через Lyzi. Клиенты могут оплатить автомобили биткоинами (BTC), Tezos (XTZ), стейблкоинами (EURC, USDC) и более чем 80 другими криптовалютами.

Отмечается, что дилеры получают мгновенный перерасчет в евро без риска волатильности криптовалют, а покупатели могут оплачивать автомобили напрямую из своих криптокошельков.

Криптопожертвования вместе с Doctors of the World

Lyzi, которая в апреле 2025 года привлекла 1,3 млн евро для ускорения внедрения криптовалюта, также расширяет свою технологию на гуманитарный сектор через партнерство с Doctors of the World (Médecins du Monde).

Компания хочет разрешить делать пожертвования в криптовалюте в поддержку более 400 программ в более чем 80 странах. Это позволяет донорам во всем мире предоставлять цифровые активы для гуманитарных проектов организации.

Рост присутствия в Европе

Lyzi, созданный на базе блокчейна Tezos, сейчас подключен к более чем 1 млн платежных терминалов в Европе. После посевного раунда, возглавленного Кристофером Грильо де Фонтенсом, NYX Venture Singapore и Жан-Люк Бернар, у компании появились новые партнеры, среди которых Smeg, Société des Bains de Mer de Monaco и ST Dupont.

Lyzi планирует дальнейшее международное расширение в 2026 году, чтобы сделать криптовалютные платежи доступными и удобными как потребителям, так и учреждениям.