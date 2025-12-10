Multi от Минфин
10 декабря 2025, 19:03 Читати українською

ЕС готовит запуск единого рынка капитала к 2027 году — Bloomberg

Европейский Союз надеется приступить к реализации масштабного законодательного пакета по объединению рынков капитала уже к 2027 году. Об этом в интервью Bloomberg заявила комиссар ЕС по финансовым услугам Мария Луис Албукерке.

ЕС готовит запуск единого рынка капитала к 2027 году
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы должны двигаться к тому, чтобы этот пакет был обсужден и одобрен как можно скорее. В идеале, если бы мы могли начать внедрять его до 2027 года, я думаю, это было бы действительно замечательно», — сообщила Албукерке Bloomberg Television.

Сущность и цели реформ

На прошлой неделе Европейская Комиссия объявила о планах передать большие надзорные и правоприменительные полномочия своему регулятору рынков. Этот комплекс мер преследует цель интегрировать раздробленные рынки капитала блока.

Конечные целые реформы:

  • Высшая доходность для вкладчиков.
  • Больше доступность финансирования для компаний.
  • Лучший экономический рост.
  • Расширение полномочий ESMA

Централизация надзорных функций будет означать, что значительные клиринговые палаты, центральные депозитарии ценных бумаг и торговые площадки перейдут под базирующуюся в Париже юрисдикцию Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

Под контроль ESMA также попадут:

  • Криптокомпании, для которых ЕС лишь менее года назад ввел режим национального надзора.
  • Общеевропейские рыночные операторы — новая категория торговых фирм, стремящихся использовать единое разрешение для работы по всему ЕС.

Препятствия и планы

Албукерке подчеркнула, что для достижения необходимых результатов реформы рынков нужны «фундаментальные изменения», а не только «корректировка по краям».

Кроме того, ЕС обязался провести всесторонний пересмотр своих правил регулирования банковской деятельности до конца следующего года, поскольку кредиторы озабочены конкурентоспособностью на фоне глобальной дерегуляции.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен представить предложения по упрощению банковского регулирования в четверг, которые будут интегрированы в работу Комиссии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
