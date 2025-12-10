Банкиры прогнозируют сохранение учетной ставки НБУ

Национальный банк Украины на своем заседании в четверг, 11 декабря, скорее всего, оставит учетную ставку на текущем уровне — 15,5% годовых. Несмотря на успешные переговоры с МВФ, регулятор вынужден сохранять жесткую монетарную политику из-за высокой инфляции и рисков в энергетике. Об этом свидетельствуют результаты опроса банкиров, проведенного агентством «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему снижение ставки не актуально

Абсолютное большинство финансистов сходятся во мнении, что НБУ не рискнет смягчать политику в конце года. Главная причина — инфляция, которая все еще существенно превышает целевые показатели регулятора.

По словам Олега Трибулкина, заместителя председателя правления А-Банка, хотя Украина достигла важных договоренностей с МВФ, неопределенность в отношении международной помощи в 2025 году возросла. К этому добавляются атаки на энергосистему и удорожание логистики, что толкает цены вверх.

«Изменения учетной ставки на заседании в декабре мы не ожидаем, хотя ранее НБУ рассматривал перспективу ее снижения», — подтвердил Сергей Гнездилов, начальник департамента Радабанка.

По его мнению, проблемы с электроэнергией зимой не позволят инфляционному давлению спасти, поэтому снижать ставку сейчас — преждевременно.

Техническая пауза

Эксперты также указывают на процедурный момент: декабрьское заседание является промежуточным. На нем не пересматривается макроэкономический прогноз, поэтому регулятор обычно просто продлевает действие предыдущих решений.

Сергей Колодий из Райффайзен Банка отмечает, что главными стоп-факторами для снижения ставки являются дефицит электроэнергии и непонимание объемов финансирования бюджета на 2026 год.

Альтернативный взгляд: возможно повышение

В то же время на рынке есть мнение, что ставка может даже вырасти. Дмитрий Замотаев из банка «Глобус» предполагает сценарий повышения показателя на 0,5 п.п. — до 16%.

Банкир объясняет это тем, что энергетический террор снижает объемы производства товаров, что провоцирует их дефицит и рост цен.

«Энергетические ограничения создают дополнительное давление на гривну», — отметил Замотаев.

Впрочем, он добавил, что НБУ имеет мощную «подушку безопасности»: международные резервы превышают $54 млрд, что позволяет гасить панику на валютном рынке через интервенции.

Напомним, НБУ удерживает ставку на уровне 15,5% уже пять заседаний подряд — с марта 2025 года.