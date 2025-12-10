Multi от Минфин
10 декабря 2025, 17:53

Манипуляция вместо свободы: соучредитель Ethereum заявил, что Маск «подкручивает» алгоритмы X (Twitter)

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин выступил с жесткой критикой политики Илона Маска по управлению социальной сетью X (бывший Twitter), обвинив миллиардера в манипуляции алгоритмами и разжигании ненависти.

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин выступил с жесткой критикой политики Илона Маска по управлению социальной сетью X (бывший Twitter), обвинив миллиардера в манипуляции алгоритмами и разжигании ненависти.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Звезда смерти» против свободы слова

Причиной конфликта стала волна негатива, направленная против Европы, которую Бутерин заметил в ленте соцсети в последние дни. По его мнению, критика ЕС превратилась в «безумные» атаки, напоминающие скоординированную кампанию по делегитимизации региона, а не конструктивную дискуссию.

Обращаясь непосредственно к Илону Маску, создатель Ethereum выразил обеспокоенность тем, как используется платформа:

«Я думаю, тебе стоит задуматься над тем, что превращение X из глобального тотема Свободы Слова в лазер Звезды смерти для скоординированных сессий ненависти, на самом деле вредит делу свободы слова».

Манипуляции алгоритмами

Бутерин прямо обвинил владельца платформы в ручном вмешательстве в работу алгоритмов. По его словам, Маск активно настраивает систему так, чтобы продвигать одни темы и подавлять другие.

Он подчеркнул, что хотя Европа имеет свои проблемы (бюрократия, неуклюжие правила GDPR, недостаточная поддержка предпринимателей), апокалиптическая риторика о «варварах, грабящих Рим» является преувеличением и не соответствует его собственному опыту регулярного пребывания в ЕС.

Почему это важно

Этот публичный выпад одного из самых влиятельных лидеров криптосообщества против самого богатого человека мира подчеркивает кризис доверия к централизованным платформам.

Виталик Бутерин, как идеолог децентрализации, указывает на главную уязвимость X: когда один человек решает, что будут видеть миллионы людей, «свобода слова» становится фикцией. Это может подтолкнуть техническую элиту к более активному переходу на децентрализованные соцсети (такие как Bluesky), где алгоритмы прозрачны, а пользователи сами выбирают правила модерации.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
10 декабря 2025, 18:59
#
Все по ділу сказав.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
