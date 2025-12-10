Энергетическая автономность новостроек: Только 10% новых проектов в Украине подключат к центральному отоплению

Лишь десятая часть новых жилых проектов, начатых в Украине в течение 2024−2025 годов, предполагает подключение к централизованному отоплению. Об этом свидетельствуют данные ЛУН, сообщает «Интерфакс-Украина».

Из общего количества 419 начатых проектов только 42 планируют использовать центральное отопление.

Девелоперы активно предлагают будущим жильцам решения для энергетической автономности. Самые распространенные варианты отопления по стране:

Индивидуальное отопление в квартире: Лидирует с 293 проектами.

Автономное отопление дома: Предусмотрено в 63 проектах.

Также есть комбинированные решения (8 проектов) и 14 проектов, о которых решение не было уведомлено.

Региональные особенности отопления

Существуют значительные региональные отличия в выборе систем отопления:

Киев: Относительно большая часть центрального отопления: 5 из 23 начатых проектов анонсируют подключение к нему. Автономное отопление в доме запланировано в 9 проектах, индивидуальное — в 7.

Киевская область: Лидером является индивидуальное отопление — его предлагают 29 из 43 проектов. Централизованное отопление предусмотрено только в 7 проектах, автономное — в 5.

Львовская область: Здесь тренд на автономность выражен наиболее четко. Из 115 начатых проектов индивидуальное отопление предусмотрено 98-ю. Централизованное отопление запланировано только в одном проекте.

Ивано-Франковская область: Централизованное отопление предусмотрено только в 2 из 43 проектов. Лидирует индивидуальное отопление (25 ЖК), за ним следует автономное (14 домов).