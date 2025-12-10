Лишь десятая часть новых жилых проектов, начатых в Украине в течение 2024−2025 годов, предполагает подключение к централизованному отоплению. Об этом свидетельствуют данные ЛУН, сообщает «Интерфакс-Украина».
Энергетическая автономность новостроек: Только 10% новых проектов в Украине подключат к центральному отоплению
Из общего количества 419 начатых проектов только 42 планируют использовать центральное отопление.
Девелоперы активно предлагают будущим жильцам решения для энергетической автономности. Самые распространенные варианты отопления по стране:
- Индивидуальное отопление в квартире: Лидирует с 293 проектами.
- Автономное отопление дома: Предусмотрено в 63 проектах.
Также есть комбинированные решения (8 проектов) и 14 проектов, о которых решение не было уведомлено.
Региональные особенности отопления
Существуют значительные региональные отличия в выборе систем отопления:
Киев: Относительно большая часть центрального отопления: 5 из 23 начатых проектов анонсируют подключение к нему. Автономное отопление в доме запланировано в 9 проектах, индивидуальное — в 7.
Киевская область: Лидером является индивидуальное отопление — его предлагают 29 из 43 проектов. Централизованное отопление предусмотрено только в 7 проектах, автономное — в 5.
Львовская область: Здесь тренд на автономность выражен наиболее четко. Из 115 начатых проектов индивидуальное отопление предусмотрено 98-ю. Централизованное отопление запланировано только в одном проекте.
Ивано-Франковская область: Централизованное отопление предусмотрено только в 2 из 43 проектов. Лидирует индивидуальное отопление (25 ЖК), за ним следует автономное (14 домов).
Что приводит к 100% зависимости от подачи электроэнергии в такой многоквартирный дом.
При веерных отключениях на 4−5 часов в сутки — радость будет неописуемой.