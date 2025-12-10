НБУ установил новые курсы валют на четверг, 10 декабря. Согласно данным регулятора, доллар и евро выросли.
НБУ ослабил гривну в парах с евро и долларом США
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,2812 грн. Это на 10 копеек больше, чем в среду (42,1838).
Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 49,2153, что на 13 копеек больше, чем в среду (49,0935).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,6055 (в среду курс был 11,6496).
