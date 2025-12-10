НБУ ослабил гривну в парах с евро и долларом США

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,2812 грн. Это на 10 копеек больше, чем в среду (42,1838).

Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 49,2153, что на 13 копеек больше, чем в среду (49,0935).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,6055 (в среду курс был 11,6496).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту