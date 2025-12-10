В ЕС фиксируют увеличение числа мужчин среди украинских беженцев

По состоянию на конец октября 2025 года статус временной защиты в странах Европейского Союза имели более 4,3 миллиона граждан, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны. Хотя общее количество беженцев за месяц несколько снизилось (на 0,1%), поток новых заявок остается высоким. Об этом сообщает Евростат 10 декабря.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где больше всего украинцев

География расселения украинских беженцев остается стабильной. Более половины всех перемещенных лиц приняли две страны:

Германия: 1,23 млн человек (28,6% от общего количества в ЕС).

Польша: 965 тыс. человек (22,5%).

Чехия занимает третье место: 393 тыс. человек (9,1%).

При этом, если считать относительно местного населения, наибольшую нагрузку несут страны Восточной Европы. В Чехии на тысячу жителей приходится 36 беженцев из Украины, в Польше — 26,4, в Эстонии — 25,5. Для сравнения: средний показатель по ЕС составляет 9,5 человек на тысячу.

Мужчин становится больше

Статистика фиксирует изменение в демографической структуре беженцев. В октябре 2025 года страны ЕС выдали более 74 тысяч новых решений о предоставлении защиты, что стало вторым самым высоким показателем за год.

Всплеск новых заявок связывают с решением украинского правительства, принятым в конце августа 2025 года, которое позволило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за границу. В результате доля взрослых мужчин среди получателей временной защиты достигла 25,5% (четверть от общего количества). Женщины по-прежнему составляют большинство (43,8%), а дети — почти треть (30,8%).