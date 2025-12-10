Торговый баланс Украины за 11 месяцев 2025 года: Импорт почти вдвое превысил экспорт

За период с января по ноябрь 2025 года общий объем импорта товаров в Украину составил $75,4 млрд, тогда как экспорт за этот же период достиг $36,8 млрд. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Импорт и налоговая нагрузка

Облагаемый импорт: составил $57,6 млрд, что составляет 76% от общего объема импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка: На 1 кг налогооблагаемого импорта за 11 месяцев 2025 года приходилось $0,52/кг.

Топ-3 категории импортируемых товаров (67% общего объема):

Машины, оборудование и транспорт: $30,2 млрд. При таможенном оформлении этой группы в бюджет уплачено 185,8 млрд грн, что составляет 29% от общих таможенных поступлений.

Продукция химической промышленности: $11,4 млрд. Уплачено 89,0 млрд грн таможенных платежей (14% поступлений).

Топливно-энергетические товары: $9,4 млрд. Уплачено 188,4 млрд грн таможенных платежей (29% поступлений).

География торговли

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

Китай — $17 млрд

Польша — $7,1 млрд

Германия — $5,9 млрд

Страны, в которые больше всего экспортировали товаров из Украины:

Польша — $4,6 млрд

Турция — $2,5 млрд

Германия — $2,2 млрд

Структура экспорта

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

Продовольственные товары: $20,4 млрд.

Металлы и изделия из них: $4,3 млрд.

Машины, оборудование и транспорт: $3,4 млрд.

Всего за 11 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в государственный бюджет было уплачено 1,2 млрд грн.