За период с января по ноябрь 2025 года общий объем импорта товаров в Украину составил $75,4 млрд, тогда как экспорт за этот же период достиг $36,8 млрд. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
Торговый баланс Украины за 11 месяцев 2025 года: Импорт почти вдвое превысил экспорт
Импорт и налоговая нагрузка
Облагаемый импорт: составил $57,6 млрд, что составляет 76% от общего объема импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка: На 1 кг налогооблагаемого импорта за 11 месяцев 2025 года приходилось $0,52/кг.
Топ-3 категории импортируемых товаров (67% общего объема):
- Машины, оборудование и транспорт: $30,2 млрд. При таможенном оформлении этой группы в бюджет уплачено 185,8 млрд грн, что составляет 29% от общих таможенных поступлений.
- Продукция химической промышленности: $11,4 млрд. Уплачено 89,0 млрд грн таможенных платежей (14% поступлений).
- Топливно-энергетические товары: $9,4 млрд. Уплачено 188,4 млрд грн таможенных платежей (29% поступлений).
География торговли
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:
- Китай — $17 млрд
- Польша — $7,1 млрд
- Германия — $5,9 млрд
Страны, в которые больше всего экспортировали товаров из Украины:
- Польша — $4,6 млрд
- Турция — $2,5 млрд
- Германия — $2,2 млрд
Структура экспорта
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- Продовольственные товары: $20,4 млрд.
- Металлы и изделия из них: $4,3 млрд.
- Машины, оборудование и транспорт: $3,4 млрд.
Всего за 11 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в государственный бюджет было уплачено 1,2 млрд грн.
