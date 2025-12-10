Разрыв между богатыми и бедными: 0,001% элиты владеют в три раза большим состоянием, чем половина человечества

Новое исследование выявило поразительный масштаб глобального неравенства. Крошечная группа супербогачей — менее 60 000 человек, что составляет лишь 0,001% населения планеты — владеет суммарным капиталом, который в три раза превышает состояние беднейшей половины человечества вместе взятой. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет Лаборатории мирового неравенства и Офиса ПРООН.

Впечатляющие цифры

Согласно анализу базы данных World Inequality Database:

Среднее состояние ультрабогатого человека составляет почти €1 млрд ($1,2 млрд).

Среднее состояние обычного человека составляет всего около €6,500 ($7,550).

Исследователи констатируют: несмотря на то, что глобальное богатство достигло «исторических высот», оно распределено крайне неравномерно. Самые богатые 10% населения контролируют львиную долю как личного капитала, так и общего мирового дохода.

Рецепт от Нобелевского лауреата

Авторы отчета подчеркивают, что такая ситуация не является естественной неизбежностью, а результатом политических решений. Экономист Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии, в предисловии к отчету отметил:

«Прогрессивное налогообложение, сильные социальные инвестиции, справедливые трудовые стандарты и демократические институты сокращали разрывы в прошлом — и могут сделать это снова».

Эксперты рекомендуют правительствам активнее использовать инструменты перераспределения богатства, чтобы избежать дальнейшей поляризации общества.

Скрытая гендерная пропасть

Особое внимание в исследовании уделено неравенству между мужчинами и женщинами. Статистика показывает, что официальные данные о разрыве в зарплатах (где женщины зарабатывают 62% от дохода мужчин) не отражают полной картины. Если учесть неоплачиваемую домашнюю работу и уход за детьми/родственниками, реальный заработок женщин составляет лишь 32% от того, что получают мужчины за час труда.