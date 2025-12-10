Multi от Минфин
українська
10 декабря 2025, 14:25

Разрыв между богатыми и бедными: 0,001% элиты владеют в три раза большим состоянием, чем половина человечества

Новое исследование выявило поразительный масштаб глобального неравенства. Крошечная группа супербогачей — менее 60 000 человек, что составляет лишь 0,001% населения планеты — владеет суммарным капиталом, который в три раза превышает состояние беднейшей половины человечества вместе взятой. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет Лаборатории мирового неравенства и Офиса ПРООН.

Новое исследование выявило поразительный масштаб глобального неравенства.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Впечатляющие цифры

Согласно анализу базы данных World Inequality Database:

  • Среднее состояние ультрабогатого человека составляет почти €1 млрд ($1,2 млрд).
  • Среднее состояние обычного человека составляет всего около €6,500 ($7,550).

Исследователи констатируют: несмотря на то, что глобальное богатство достигло «исторических высот», оно распределено крайне неравномерно. Самые богатые 10% населения контролируют львиную долю как личного капитала, так и общего мирового дохода.

Рецепт от Нобелевского лауреата

Авторы отчета подчеркивают, что такая ситуация не является естественной неизбежностью, а результатом политических решений. Экономист Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии, в предисловии к отчету отметил:

«Прогрессивное налогообложение, сильные социальные инвестиции, справедливые трудовые стандарты и демократические институты сокращали разрывы в прошлом — и могут сделать это снова».

Эксперты рекомендуют правительствам активнее использовать инструменты перераспределения богатства, чтобы избежать дальнейшей поляризации общества.

Скрытая гендерная пропасть

Особое внимание в исследовании уделено неравенству между мужчинами и женщинами. Статистика показывает, что официальные данные о разрыве в зарплатах (где женщины зарабатывают 62% от дохода мужчин) не отражают полной картины. Если учесть неоплачиваемую домашнюю работу и уход за детьми/родственниками, реальный заработок женщин составляет лишь 32% от того, что получают мужчины за час труда.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
10 декабря 2025, 15:15
#
«Окрему увагу в дослідженні приділено нерівності між чоловіками та жінками. Статистика показує, що офіційні дані про розрив у зарплатах (де жінки заробляють 62% від доходу чоловіків) не відображають повної картини. Якщо врахувати неоплачувану домашню роботу та догляд за дітьми/родичами, реальний заробіток жінок становить лише 32% від того, що отримують чоловіки за годину праці.»

Ну так жінки:
-ходять в декрети, коли їм все одно треба платити
-постійно відпрошуються з роботи, щоб доглядати за дитиною
-часто токсичні емоційно і зриваються навіть на начальство
-не можуть банально пересувати або носити важкі речі
-часто не мають жодних амбіцій і готові сидіти на малооплачуваній роботі, бо вона знає, що чоловік закриває більшість її потреб, хоча чоловіку не обов`язково бути для цього мільйонером

Краще нехай напишуть, скільки жінок в світі не працюють і сидять на шиї в чоловіка, тоді можна говорити про «нерівність» заробітку))

А про «домашню роботу» в сучасних реаліях це взагалі смішно, мова про тих кому 18−40, через одну: я не готую, прибирати не люблю, роби все сам :D

Якщо тік-токи і інстаграми менше дивитися, то вся «домашня робота» робиться за годину)
А щодо дітей, молоді жінки 20−30 років далеко не завжди взагалі хочуть мати дітей)

Короче кажучи, працювати треба, а не сидіти рілси гортати, тоді і «нерівностей» в зарплатах не буде, а так один паше весь день на роботі, а друга включила робот пилосос, натиснула кнопки на мультиварці і пральній машині, дитину на секцію відвезла і сидить)
+
+15
invaderzim8
invaderzim8
10 декабря 2025, 17:01
#
Новая революция не за горами
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
