українська
10 декабря 2025, 13:14

IFC покупает по 20% акций двух украинских страховых компаний — «Княжа» и Украинская страховая группа

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, сообщила об инвестициях в акционерный капитал двух ведущих украинских страховых компаний — Княжа и Украинской страховой группы (USG), говорится на сайте IFC.

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, сообщила об инвестициях в акционерный капитал двух ведущих украинских страховых компаний — Княжа и Украинской страховой группы (USG), говорится на сайте IFC.

Детали покупки

Оба страховщика входят в десятку крупнейших на рынке Украины и принадлежат к Vienna Insurance Group.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали покупки

Оба страховщика входят в десятку крупнейших на рынке Украины и принадлежат к Vienna Insurance Group. IFC приобретет по 20% акций каждой компании.

«Эти инвестиции будут способствовать стабильности бизнеса, расширению доступа к страховым продуктам и усилению украинского страхового рынка в условиях российской агрессии», — отметили в IFC. Это первый случай, когда корпорация инвестирует в капитал украинских страховых компаний.

Мы сотрудничаем с IFC с конца 2022 года, когда они приобрели долю в нашем болгарском пенсионном фонде Doverie. В Болгарии главный акцент делается на развитие пенсионного бизнеса, тогда как в Украине ключевым является расширение страхового покрытия для будущего восстановления страны", — заявил Петер Гефингер, заместитель генерального директора Vienna Insurance Group.

Член правления VIG Гаральд Ринер, ответственный за украинский рынок, добавил, что Украина остается стратегическим рынком компании в Центральной и Восточной Европе.

«Мы очень гордимся стойкостью наших украинских коллег. Их приверженность обеспечивает стабильность и прибыльность компаний даже в сложных условиях войны. Совместно с IFC мы объединяем опыт наших команд и партнеров, чтобы предлагать актуальные страховые решения для восстановления страны после войны, на что все мы искренне надеемся», — отметил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
