Администрация Трампа предлагает проверять соцсети туристов при безвизовом въезде в США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 декабря 2025, 12:57 Читати українською

Администрация Трампа предлагает проверять соцсети туристов при безвизовом въезде в США

Соединенные Штаты планируют существенно усилить проверку иностранцев, въезжающих в страну. Согласно новому предложению администрации Дональда Трампа, путешественники из стран с безвизовым режимом будут обязаны раскрывать историю своей активности в социальных сетях за последние пять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg 10 декабря.

Соединенные Штаты планируют существенно усилить проверку иностранцев, въезжающих в страну.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Цифровой обыск» для туристов

Департамент внутренней безопасности США опубликовал сообщение о намерении сделать социальные сети «обязательным элементом данных» при скрининге. Новые правила коснутся граждан около 40 стран (в частности Германии, Японии, Великобритании и Австралии), которые пользуются системой электронной авторизации путешествий для краткосрочных поездок до 90 дней.

Ранее предоставление ссылок на соцсети было в основном опциональным. Теперь же, если предложение утвердят после 60-дневного периода общественного обсуждения, это станет строгим требованием.

Привод: стрельба и «шпионский» скандал

Усиление мер безопасности является реакцией на недавний инцидент в Вашингтоне, где афганский гражданин, ранее сотрудничавший с силами США и ЦРУ, открыл огонь по нацгвардейцам.

Этот случай стал катализатором для жестких решений администрации Трампа:

  • Тотальный пересмотр: США начнут «всестороннюю проверку» разрешений на въезд, выданных гражданам определенных стран, прибывшим в Штаты во время президентства Джо Байдена (с 2021 года).
  • Запрет на въезд: Планируется введение запрета на поездки для граждан около 30 стран.
  • Охота на визы: Госдепартамент также усиливает проверки соцсетей для заявителей на рабочие визы H-1B и студенческие визы, призывая их открыть профили для просмотра.

Экономическая цена безопасности

Жесткая миграционная риторика и бюрократические барьеры уже бьют по экономике США. Страна сталкивается с первым за пять лет падением количества иностранных туристов.

  • Прогноз на 2025 год: 67,9 млн посетителей (против 72,4 млн в 2024 году).
  • Потери доходов: отрасль недополучит около $12,5 млрд.

Эксперты связывают спад с сильным долларом и изменением восприятия США в мире из-за политики «Америка превыше всего».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
10 декабря 2025, 16:29
#
Свобода — вона така.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами