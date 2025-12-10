Администрация Трампа предлагает проверять соцсети туристов при безвизовом въезде в США

Соединенные Штаты планируют существенно усилить проверку иностранцев, въезжающих в страну. Согласно новому предложению администрации Дональда Трампа, путешественники из стран с безвизовым режимом будут обязаны раскрывать историю своей активности в социальных сетях за последние пять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg 10 декабря.

«Цифровой обыск» для туристов

Департамент внутренней безопасности США опубликовал сообщение о намерении сделать социальные сети «обязательным элементом данных» при скрининге. Новые правила коснутся граждан около 40 стран (в частности Германии, Японии, Великобритании и Австралии), которые пользуются системой электронной авторизации путешествий для краткосрочных поездок до 90 дней.

Ранее предоставление ссылок на соцсети было в основном опциональным. Теперь же, если предложение утвердят после 60-дневного периода общественного обсуждения, это станет строгим требованием.

Привод: стрельба и «шпионский» скандал

Усиление мер безопасности является реакцией на недавний инцидент в Вашингтоне, где афганский гражданин, ранее сотрудничавший с силами США и ЦРУ, открыл огонь по нацгвардейцам.

Этот случай стал катализатором для жестких решений администрации Трампа:

Тотальный пересмотр: США начнут «всестороннюю проверку» разрешений на въезд, выданных гражданам определенных стран, прибывшим в Штаты во время президентства Джо Байдена (с 2021 года).

Запрет на въезд: Планируется введение запрета на поездки для граждан около 30 стран.

Охота на визы: Госдепартамент также усиливает проверки соцсетей для заявителей на рабочие визы H-1B и студенческие визы, призывая их открыть профили для просмотра.

Экономическая цена безопасности

Жесткая миграционная риторика и бюрократические барьеры уже бьют по экономике США. Страна сталкивается с первым за пять лет падением количества иностранных туристов.

Прогноз на 2025 год: 67,9 млн посетителей (против 72,4 млн в 2024 году).

Потери доходов: отрасль недополучит около $12,5 млрд.

Эксперты связывают спад с сильным долларом и изменением восприятия США в мире из-за политики «Америка превыше всего».