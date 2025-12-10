SpaceX готовит крупнейшее IPO всех времен с оценкой в $1,5 триллиона

Космический гигант SpaceX, возглавляемый Илоном Маском, активно разрабатывает план выхода на публичный рынок (IPO), который может затмить все предыдущие финансовые рекорды. Компания намерена привлечь более $30 млрд, а общая стоимость бизнеса при этом может достичь фантастической отметки в $1,5 трлн. Об этом сообщает Bloomberg.

Превзойти нефтяных шейхов

Если планы осуществятся, листинг SpaceX станет самым масштабным в истории, превзойдя рекорд нефтяной компании Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $29 млрд.

Менеджмент и советники компании ориентируются на проведение IPO в середине или конце 2026 года. Однако источники отмечают, что в зависимости от рыночных условий сроки могут сместиться на 2027 год. Целевая капитализация в $1,5 трлн поставит SpaceX в один ряд с такими технологическими гигантами, как Amazon, Alphabet (Google) и Nvidia.

Зачем нужны деньги: космические дата-центры

Привлеченные миллиарды долларов компания планирует инвестировать в принципиально новое направление — создание дата-центров на орбите. Часть средств пойдет на закупку специализированных чипов, необходимых для их работы. Эту идею Илон Маск озвучил недавно, и теперь она становится частью официальной стратегии.

Также капитал необходим для поддержания двух основных драйверов роста:

Starlink: развитие спутникового интернета, в частности технологии Direct-to-Cell (прямая связь со смартфонами).

Starship: дальнейшая разработка и запуски самой мощной ракеты в истории, предназначенной для полетов на Луну и Марс.

Финансовое состояние и оценка сегодня

Компания демонстрирует стремительный рост доходов. Ожидается, что в 2025 году выручка составит около $15 млрд, а в 2026 году вырастет до $22−24 млрд. Львиную долю прибыли генерирует именно сеть Starlink.

Уже сейчас, в рамках подготовки к предстоящему IPO, SpaceX проводит вторичную продажу акций для сотрудников (тендерное предложение). Цена за акцию установлена на уровне около $420, что поднимает текущую оценку компании выше $800 млрд. Это позволяет работникам продать свои бумаги на сумму около $2 млрд, а компании — установить справедливую рыночную цену перед большим скачком.