10 декабря 2025, 10:54

SpaceX готовит крупнейшее IPO всех времен с оценкой в $1,5 триллиона

Космический гигант SpaceX, возглавляемый Илоном Маском, активно разрабатывает план выхода на публичный рынок (IPO), который может затмить все предыдущие финансовые рекорды. Компания намерена привлечь более $30 млрд, а общая стоимость бизнеса при этом может достичь фантастической отметки в $1,5 трлн. Об этом сообщает Bloomberg.

Космический гигант SpaceX, возглавляемый Илоном Маском, активно разрабатывает план выхода на публичный рынок (IPO), который может затмить все предыдущие финансовые рекорды.

Превзойти нефтяных шейхов

Если планы осуществятся, листинг SpaceX станет самым масштабным в истории, превзойдя рекорд нефтяной компании Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $29 млрд.

Менеджмент и советники компании ориентируются на проведение IPO в середине или конце 2026 года. Однако источники отмечают, что в зависимости от рыночных условий сроки могут сместиться на 2027 год. Целевая капитализация в $1,5 трлн поставит SpaceX в один ряд с такими технологическими гигантами, как Amazon, Alphabet (Google) и Nvidia.

Зачем нужны деньги: космические дата-центры

Привлеченные миллиарды долларов компания планирует инвестировать в принципиально новое направление — создание дата-центров на орбите. Часть средств пойдет на закупку специализированных чипов, необходимых для их работы. Эту идею Илон Маск озвучил недавно, и теперь она становится частью официальной стратегии.

Также капитал необходим для поддержания двух основных драйверов роста:

  • Starlink: развитие спутникового интернета, в частности технологии Direct-to-Cell (прямая связь со смартфонами).
  • Starship: дальнейшая разработка и запуски самой мощной ракеты в истории, предназначенной для полетов на Луну и Марс.

Финансовое состояние и оценка сегодня

Компания демонстрирует стремительный рост доходов. Ожидается, что в 2025 году выручка составит около $15 млрд, а в 2026 году вырастет до $22−24 млрд. Львиную долю прибыли генерирует именно сеть Starlink.

Уже сейчас, в рамках подготовки к предстоящему IPO, SpaceX проводит вторичную продажу акций для сотрудников (тендерное предложение). Цена за акцию установлена на уровне около $420, что поднимает текущую оценку компании выше $800 млрд. Это позволяет работникам продать свои бумаги на сумму около $2 млрд, а компании — установить справедливую рыночную цену перед большим скачком.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
