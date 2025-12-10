Австралия запретила использование соцсетей для лиц до 16 лет

Австралия стала первой страной, запретившей использование соцсетей лицам, не достигшим 16 лет, сообщает The Guardian.

Закон вступил в силу

Закон вступил в силу с полуночи 10 декабря по местному времени и коснется большинства крупнейших платформ, включая TikTok, Youtube, соцсети компании Meta и X.

Что это значит

Все уже существующие аккаунты австралийских детей и подростков должны быть удалены администрациями соцсетей; также соцсети обязаны блокировать создание новых страниц.

По данным The Guardian, все перечисленные площадки, за исключением последней, выразили готовность исполнять закон.

Штрафы

Отказ от выполнения запрета грозит платформам штрафом до $49,5 млн.

О намерениях ввести аналогичные запреты сообщили власти Малайзии, Дании и Норвегии, а также ЕС, принявший резолюцию о подобных ограничениях.

В правительстве Великобритании, в свою очередь, сообщили о «пристальном наблюдении за подходом Австралии к возрастным ограничениям».