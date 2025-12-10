Multi от Минфин
українська
10 декабря 2025, 10:15

Австралия запретила использование соцсетей для лиц до 16 лет

Австралия стала первой страной, запретившей использование соцсетей лицам, не достигшим 16 лет, сообщает The Guardian.

Австралия стала первой страной, запретившей использование соцсетей лицам, не достигшим 16 лет, сообщает The Guardian.

Закон вступил в силу

Закон вступил в силу с полуночи 10 декабря по местному времени и коснется большинства крупнейших платформ, включая TikTok, Youtube, соцсети компании Meta и X.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Закон вступил в силу

Закон вступил в силу с полуночи 10 декабря по местному времени и коснется большинства крупнейших платформ, включая TikTok, Youtube, соцсети компании Meta и X.

Что это значит

Все уже существующие аккаунты австралийских детей и подростков должны быть удалены администрациями соцсетей; также соцсети обязаны блокировать создание новых страниц.

По данным The Guardian, все перечисленные площадки, за исключением последней, выразили готовность исполнять закон.

Штрафы

Отказ от выполнения запрета грозит платформам штрафом до $49,5 млн.

О намерениях ввести аналогичные запреты сообщили власти Малайзии, Дании и Норвегии, а также ЕС, принявший резолюцию о подобных ограничениях.

В правительстве Великобритании, в свою очередь, сообщили о «пристальном наблюдении за подходом Австралии к возрастным ограничениям».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
10 декабря 2025, 10:27
#
Ще б до ШІ обмежили, нерозуміючи як працюють генеративні моделі молодь сліпо покладається на їх результати. Раніше, щоб списувати готували шпаргалки, поки готували, щось та й самі запам’ятовували, зараз це ніхто не робить, бо ШІ відповість на всі запитання на 70−80% і так. Матимемо великі проблеми з кадрами через десяток років через це, причому суттєвий.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
