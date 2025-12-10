Из Украины репатриировали $23 миллиона благодаря инвестициям — глава НБУ

Из Украины было репатриировано $23 миллиона для погашения внешних кредитов после внедрения полгода назад стимулирующей валютной либерализации. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время инвестиционного форума ЭП.

Как работает валютная либерализация

Стимулирующая либерализация позволяет увеличивать лимит вывода капитала из Украины на сумму, инвестируемую из-за границы в иностранной валюте в уставный капитал украинских предприятий.

Этот механизм существует полгода и уже позволил предпринимателям вывести дополнительные $23 миллиона из Украины для погашения внешних займов.

В целом за последние полгода участились случаи вложения валюты из-за границы в уставный капитал украинских компаний. В первом полугодии 2025 г. вложения в украинские предприятия в среднем составляли 17 миллионов долларов в месяц, эта сумма выросла до 20 миллионов в августе и до 56 миллионов в сентябре.

Пышный отметил, что подход НБУ к либерализации вывода капитала из Украины был постепенным.

«Сначала дали возможность выплачивать дивиденды за 2024 год и дальше в пределах лимита, затем за 2023 год. Также дали возможность расширить этот лимит на сумму, которую вкладывают в уставный капитал украинских предприятий в рамках новой формы либерализации, которую мы назвали «стимулирующей», — рассказал Пышный.