українська
10 декабря 2025, 9:10

Из Украины репатриировали $23 миллиона благодаря инвестициям — глава НБУ

Из Украины было репатриировано $23 миллиона для погашения внешних кредитов после внедрения полгода назад стимулирующей валютной либерализации. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время инвестиционного форума ЭП.

Из Украины было репатриировано $23 миллиона для погашения внешних кредитов после внедрения полгода назад стимулирующей валютной либерализации.

Как работает валютная либерализация

Стимулирующая либерализация позволяет увеличивать лимит вывода капитала из Украины на сумму, инвестируемую из-за границы в иностранной валюте в уставный капитал украинских предприятий.

Этот механизм существует полгода и уже позволил предпринимателям вывести дополнительные $23 миллиона из Украины для погашения внешних займов.

В целом за последние полгода участились случаи вложения валюты из-за границы в уставный капитал украинских компаний. В первом полугодии 2025 г. вложения в украинские предприятия в среднем составляли 17 миллионов долларов в месяц, эта сумма выросла до 20 миллионов в августе и до 56 миллионов в сентябре.

Читайте: НБУ создал легальный коридор вывода валюты

Пышный отметил, что подход НБУ к либерализации вывода капитала из Украины был постепенным.

«Сначала дали возможность выплачивать дивиденды за 2024 год и дальше в пределах лимита, затем за 2023 год. Также дали возможность расширить этот лимит на сумму, которую вкладывают в уставный капитал украинских предприятий в рамках новой формы либерализации, которую мы назвали «стимулирующей», — рассказал Пышный.

Источник: Минфин
