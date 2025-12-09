Смертная казнь за коррупцию: в Китае привели в исполнение смертный приговор бывшему руководителю финансового гиганта

Китай продолжает жесткую кампанию по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти и бизнеса. Во вторник, 9 декабря, был приведен в исполнение смертный приговор Бай Тяньхуэю, бывшему генеральному менеджеру государственной инвестиционной компании China Huarong International Holdings. Его признали виновным во взяточничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Смертная казнь была приведена в исполнение судом города Тяньцзинь после окончательного утверждения вердикта Верховным народным судом КНР.

Ранее, в мае 2024 года, суд первой инстанции приговорил финансиста к смертной казни, пожизненному лишению политических прав и полной конфискации всего личного имущества. Все его незаконные доходы были изъяты в пользу государственной казны. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом: в феврале 2025 года Высший народный суд Тяньцзиня отклонил апелляцию.

Следствие установило, что в период с 2014 по 2018 год Бай Тяньхуэй использовал свое служебное положение для оказания незаконной помощи третьим лицам. Речь идет о содействии в вопросах корпоративного финансирования и поглощения проектов.

Сумма полученных им взяток достигла колоссальной цифры — 1,108 млрд юаней (около $157 млн по текущему курсу).