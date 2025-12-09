Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
9 декабря 2025, 18:33

В течение десятилетия крипторинок может вырасти в 10-20 раз — инвестиционный директор Bitwise

Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise, поделился своим видением инвестиционной стратегии в криптосфере. В записке для клиентов он подверг критике самоуверенность отраслевых экспертов, предсказывающих безоговорочную победу отдельных блокчейнов, и заявил, что его главная ставка — на рост рынка в целом.

Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise, поделился своим видением инвестиционной стратегии в криптосфере.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Неопределенность победителя

Хоуган, имеющий восьмилетний опыт работы в криптоиндустрии и сотрудничающий с ведущими основателями и исследователями, признает, что он не может с уверенностью сказать, какой блокчейн победит (Ethereum, Solana или другой) и как будут развиваться события.

«Результаты будут формироваться регулированием, исполнением, макроусловиями, действиями нескольких ключевых лиц, удачей и сотней других переменных. Правильно спрогнозировать все это требовало бы сверхъестественной дальновидности», — отмечает Хоуган, добавляя, что утверждающие об уверенности люди «обманывают сами себя».

Главная ставка: Инвестирование в рынок

Учитывая эту неопределенность, инвестиционный подход Хоугана прост: инвестировать в рынок, а не в отдельный проект.

Его наибольшая инвестиционная уверенность состоит в следующем: «Криптовалюта будет гораздо важнее через 10 лет, чем сегодня».

Он прогнозирует значительный рост всех ключевых направлений:

  • Стейблкоины
  • Токенизация активов реального мира (RWA)
  • Биткоин
  • Децентрализованные финансы (DeFi)

Хоуган считает, что общий крипторинок может возрасти в 10−20 раз в течение следующего десятилетия без чрезмерных усилий, то есть с $3 трлн до $30−60 трлн. В качестве примера он приводит заявление бывшего главы SEC Пола Аткинса, ожидающего перемещения всех фондовых рынков США (объем $68 трлн) в ончейн-пространство за несколько лет.

Стратегия минимизации риска

Хоуган подчеркивает критический момент: он не хочет рисковать, выбрав неправильный блокчейн.

Поэтому он делает основой своего портфеля индексный криптовалютный фонд, взвешенный по рыночной капитализации.

По его мнению, криптоиндексные фонды станут большим событием в 2026 году, поскольку рынок становится все сложнее, а вариантов использования технологии блокчейна все больше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
