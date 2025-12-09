В течение десятилетия крипторинок может вырасти в 10-20 раз — инвестиционный директор Bitwise

Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise, поделился своим видением инвестиционной стратегии в криптосфере. В записке для клиентов он подверг критике самоуверенность отраслевых экспертов, предсказывающих безоговорочную победу отдельных блокчейнов, и заявил, что его главная ставка — на рост рынка в целом.

Неопределенность победителя

Хоуган, имеющий восьмилетний опыт работы в криптоиндустрии и сотрудничающий с ведущими основателями и исследователями, признает, что он не может с уверенностью сказать, какой блокчейн победит (Ethereum, Solana или другой) и как будут развиваться события.

«Результаты будут формироваться регулированием, исполнением, макроусловиями, действиями нескольких ключевых лиц, удачей и сотней других переменных. Правильно спрогнозировать все это требовало бы сверхъестественной дальновидности», — отмечает Хоуган, добавляя, что утверждающие об уверенности люди «обманывают сами себя».

Главная ставка: Инвестирование в рынок

Учитывая эту неопределенность, инвестиционный подход Хоугана прост: инвестировать в рынок, а не в отдельный проект.

Его наибольшая инвестиционная уверенность состоит в следующем: «Криптовалюта будет гораздо важнее через 10 лет, чем сегодня».

Он прогнозирует значительный рост всех ключевых направлений:

Стейблкоины

Токенизация активов реального мира (RWA)

Биткоин

Децентрализованные финансы (DeFi)

Хоуган считает, что общий крипторинок может возрасти в 10−20 раз в течение следующего десятилетия без чрезмерных усилий, то есть с $3 трлн до $30−60 трлн. В качестве примера он приводит заявление бывшего главы SEC Пола Аткинса, ожидающего перемещения всех фондовых рынков США (объем $68 трлн) в ончейн-пространство за несколько лет.

Стратегия минимизации риска

Хоуган подчеркивает критический момент: он не хочет рисковать, выбрав неправильный блокчейн.

Поэтому он делает основой своего портфеля индексный криптовалютный фонд, взвешенный по рыночной капитализации.

По его мнению, криптоиндексные фонды станут большим событием в 2026 году, поскольку рынок становится все сложнее, а вариантов использования технологии блокчейна все больше.